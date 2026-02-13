#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
494.28
587.06
6.4
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
494.28
587.06
6.4
Қоғам

Қазақстанда Бельгиядан әкелінген 20 тоннаға жуық алмұрттың неге кері қайтарылғаны түсіндірілді

Маңғыстау облысының Құрық портына Бельгия Корольдігінен жалпы салмағы 19,2 тоннаны құрайтын карантинге жатқызылған өнім — алмұрт партиясы келді. Құжаттық тексеру барысында өнімнің Қазақстан аумағына мемлекеттік шекара арқылы өткізу кезінде міндетті болып табылатын фитосанитарлық сертификатсыз әкелінгені анықталды. Өсімдіктер карантині саласындағы заңнама талаптарының бұзылуына байланысты импорттаушыға әкімшілік айыппұл салынып, өнім партиясын экспорттаушы ел — Бельгияға кері қайтару туралы акт ресімделді. ҚР АШМ АӨК мемлекеттік инспекция комитеті фитосанитарлық талаптарды сақтау өсімдік шаруашылығы өнімдерінің халықаралық саудасындағы міндетті шарт екенін және ел аумағына карантиндік нысандардың енуі мен таралуын болдырмауға бағытталғанын еске салады., сурет - Zakon.kz жаңалық 13.02.2026 09:45 Сурет: gov.kz
Маңғыстау облысындағы Құрық портына Бельгия Корольдігінен жалпы салмағы 19,2 тонна болатын карантиндік өнім – алмұрт партиясы жеткізілген. Алайда жүк кері қайтарылды. Бұл туралы Zakon.kz хабарлады.

2026 жылғы 13 ақпанда Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі мәлімет берді.

"Құжаттық тексеру барысында өнімнің Қазақстан аумағына карантиндік өнімді мемлекеттік шекара арқылы өткізу кезінде міндетті болып саналатын фитосанитариялық сертификатсыз әкелінгені анықталды. Өсімдіктер карантині саласындағы заңнама талаптарының бұзылуына байланысты импорттаушыға әкімшілік айыппұл салынды, сондай-ақ өнім партиясын экспорттаушы мемлекет – Бельгияға қайтару туралы акт рәсімделді", – деп хабарлады ведомство.

Министрлік фитосанитариялық талаптарды сақтау өсімдік тектес өнімдердің халықаралық саудасындағы міндетті шарт екенін және ел аумағына карантиндік нысандардың әкелінуі мен таралуының алдын алуға бағытталғанын еске салды.

Бұған дейін Қарағанды әуежайында Эквадордан әкелінген раушан гүлдерінен қауіпті зиянкес анықталған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстанға құны бір млрд теңге болатын екі вагон темекі заңсыз әкелінген
10:41, 10 тамыз 2023
Қазақстанға құны бір млрд теңге болатын екі вагон темекі заңсыз әкелінген
Қосшыда құны 65 млн теңге болатын жер учаскесі мемлекетке қайтарылды
11:13, 14 сәуір 2023
Қосшыда құны 65 млн теңге болатын жер учаскесі мемлекетке қайтарылды
Қазақстанда 2025 жылы жұмыс берушілердің міндетті зейнетақы жарналарымен не болды
09:42, 23 қаңтар 2026
Қазақстанда 2025 жылы жұмыс берушілердің міндетті зейнетақы жарналарымен не болды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Мир тенниса пришёл в восторг от брутального удара Елены Рыбакиной
13:15, Бүгін
Мир тенниса пришёл в восторг от брутального удара Елены Рыбакиной
Бывший тренер сборной Казахстана по футболу назвал пятое место чемпионством
12:55, Бүгін
Бывший тренер сборной Казахстана по футболу назвал пятое место чемпионством
"До единого!": Рыбакина замахнулась на все титулы "Большого шлема"
12:38, Бүгін
"До единого!": Рыбакина замахнулась на все титулы "Большого шлема"
В Словакии сделали громкое заявление о матче против сборной Казахстана в Лиге наций
12:29, Бүгін
В Словакии сделали громкое заявление о матче против сборной Казахстана в Лиге наций
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: