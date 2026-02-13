Қазақстанда Бельгиядан әкелінген 20 тоннаға жуық алмұрттың неге кері қайтарылғаны түсіндірілді
Маңғыстау облысындағы Құрық портына Бельгия Корольдігінен жалпы салмағы 19,2 тонна болатын карантиндік өнім – алмұрт партиясы жеткізілген. Алайда жүк кері қайтарылды. Бұл туралы Zakon.kz хабарлады.
2026 жылғы 13 ақпанда Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі мәлімет берді.
"Құжаттық тексеру барысында өнімнің Қазақстан аумағына карантиндік өнімді мемлекеттік шекара арқылы өткізу кезінде міндетті болып саналатын фитосанитариялық сертификатсыз әкелінгені анықталды. Өсімдіктер карантині саласындағы заңнама талаптарының бұзылуына байланысты импорттаушыға әкімшілік айыппұл салынды, сондай-ақ өнім партиясын экспорттаушы мемлекет – Бельгияға қайтару туралы акт рәсімделді", – деп хабарлады ведомство.
Министрлік фитосанитариялық талаптарды сақтау өсімдік тектес өнімдердің халықаралық саудасындағы міндетті шарт екенін және ел аумағына карантиндік нысандардың әкелінуі мен таралуының алдын алуға бағытталғанын еске салды.
Бұған дейін Қарағанды әуежайында Эквадордан әкелінген раушан гүлдерінен қауіпті зиянкес анықталған болатын.
