Қоғам

Ұлттық ұлан сақшылары жоғалған 6 жасар қызды іздеп тапты

Павлодар қаласында сағат 22:10 шамасында Назарбаев көшесі бойын патрульдеу барысында 5512 әскери бөлімінің сақшыларына әйел адам жүгініп, алты жастағы қызының жоғалып кеткенін хабарлайды., сурет - Zakon.kz жаңалық 13.02.2026 10:33 Сурет: ҚР ІІМ
Павлодар қаласында сағат 22:10 шамасында Назарбаев көшесі бойын патрульдеу барысында 5512 әскери бөлімінің сақшыларына әйел адам жүгініп, алты жастағы қызының жоғалып кеткенін хабарлайды.

Ақпаратты алған әскери қызметшілер дереу іздестіру шараларына кірісіп, баланың жүруі мүмкін деген бағыттарды тексеріп, жақын маңдағы көшелер мен қоғамдық орындарды қарап шықты.

Жедел әрі үйлесімді әрекеттердің нәтижесінде бала Байзақов атындағы филармония маңынан табылып, анасына аман-есен тапсырылды. Қыздың өмірі мен денсаулығына қауіп төнген жоқ.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қонаевта Ұлттық ұлан сарбаздары суық қарумен жүрген адамды ұстады
10:56, 12 қаңтар 2026
Қонаевта Ұлттық ұлан сарбаздары суық қарумен жүрген адамды ұстады
Түркістан облысында полиция аялдамада жоғалған баланы іздеп тапты
16:18, 23 тамыз 2024
Түркістан облысында полиция аялдамада жоғалған баланы іздеп тапты
Өскеменде полицейлер жоғалған жасөспірімді іздеп тапты
10:44, 15 мамыр 2025
Өскеменде полицейлер жоғалған жасөспірімді іздеп тапты
