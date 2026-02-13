Мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарына әлеуметтік көмек тағайындау қызметі қолжетімді болды
Бұрын бұл мүмкіндік тек eGov.kz порталы арқылы ғана қолжетімді болатын, ал қазір өтінішті тікелей смартфоннан жіберуге болады, деп "Ұлттық ақпараттық технологиялар" баспасөз қызметі атап өтті.
"Өтініш беру процесі барынша автоматтандырылған. Өтінімді толтыру кезінде деректердің бір бөлігі мемлекеттік ақпараттық жүйелерден автоматты түрде жүктеледі. Бұл рәсімдеуді жеңілдетіп, қателік жіберу ықтималдығын азайтады. Тәжірибе көрсеткендей, тек 2025 жылдың өзінде eGov.kz порталы арқылы 7 мыңнан астам өтініш түскен", – деді "Ұлттық ақпараттық технологиялар" АҚ Басқарма төрағасы Дәулет Бекманов.
Қызметті пайдалану үшін пайдаланушыға:
- eGov Mobile мобильді қосымшасына кіріп, "eGov мемлекеттік қызметтер" – "Арнайы қызметтер" бөліміне өту;
- "Жергілікті өкілді органдардың шешімдері бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарына әлеуметтік көмек тағайындау" қызметін таңдап, қажетті деректерді толтыру;
- қол қоюдың қолжетімді тәсілдерінің бірімен өтінімді растау;
- "Қызметтер тарихы" бөлімінде өтініштің өңделу мәртебесі туралы хабарламамен танысу қажет.
Қызмет көрсету нәтижесі ретінде әлеуметтік көмектің тағайындалғаны туралы хабарлама немесе өтініштің қанағаттандырылмағаны жөнінде негізделген жауап беріледі.
Өтініш берілгеннен кейін ол уәкілетті орган тарапынан қаралады. Шешім отбасының табыс деңгейін және белгіленген өзге де өлшемдерді ескере отырып қабылданады. Өтінішті қарау мерзімі – 8 жұмыс күніне дейін. Қызмет тегін көрсетіледі.
Қызмет Қазақстан Республикасы Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігінің Мемлекеттік қызметтер комитеті, "Ұлттық ақпараттық технологиялар" АҚ және Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі тарапынан іске асырылды.