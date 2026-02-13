#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
494.28
587.06
6.4
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
494.28
587.06
6.4
Қоғам

Шымкенттегі қолайсыз ауа райы: Дендросаябақ жабық, ағаштар құлауда, электр қуаты өшірілді

Уборка снега, снегоуборочная техника, снегоуборочная машина, снегоуборочные машины, коммунальные службы, коммунальная служба, работники коммунальной службы, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.02.2026 13:25 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Шымкенттегі үйреншікті өмір күрт өзгерді. Қала әкімі Ғабит Сыздықбеков мегаполистегі қолайсыз ауа райына байланысты өңір тұрғындары мен қонақтарына әлеуметтік желі арқылы үндеу жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қала басшысының айтуынша, қалың жауын-шашын (қар мен жаңбыр) және температураның кенет өзгерістеріне байланысты барлық коммуналдық және апаттық қызмет күшейтілген режимге көшірілді.

Сыздықбеков күндіз-түні көшелер, тротуарлар және қоғамдық орындар үздіксіз тазаланып жатқанын атап өтті. Қала көшелеріндегі зардаптарды жою үшін 462 бірлік арнайы техника және орталық магистральдарды санитарлық тазалау үшін шамамен 5000 жұмысшы жұмылдырылды.

Бұл ретте, ылғал қардың жабысып қалуы мен жаңбырдың әсерінен ағаштарға және абаттандыру элементтеріне түсетін жүктеме айтарлықтай артқан.

"Сондықтан Дендросаябаққа бару уақытша шектелді. Ағаштардың жағдайын бағалау және бұтақтардың құлау қаупін жою жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бұл жұмыстар аяқталған соң саябақ қайта ашылады".Ғабит Сыздықбеков

Сондай-ақ, әкім кейбір көшелерде ішінара су басуы сақталып тұрғанын, өзен арналары жанында су басу қаупі бар екенін айтты.

Мұнымен қоса, Жайлау, Көксай, Бозарық және Нұрсәт шағынаудандарында электр қуаты уақытша өшірілді.

Зардаптарды жою және электрмен жабдықтауды қалпына келтіру үшін 26 бірлік арнайы техника, 16 апаттық бригада және 120 қызметкер жұмылдырылды.

"Қауіпсіздік мақсатында саябақ пен гүлзарларға бармауды, ірі ағаштардың жанында тұрмауды және көліктерді жасыл желектер мен конструкциялар астына қоймауды сұраймыз".Ғабит Сыздықбеков

Қорытындылай келе әкім тұрғындарға сақтық шараларын қатаң сақтауды, мүліктің қауіпсіздігін қамтамасыз етуді және көлікті қауіпсіз жерлерге орналастыруды алдын ала ұйымдастыруды ұсынды.

Бұған дейін Шымкентте 10 жасар баланың үстіне ағаш бұтағы құлап көз жұмғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Астана тұрғындары мен қонақтарына ауа райының қолайсыздығына байланысты ескерту жасалды
10:04, 30 желтоқсан 2025
Астана тұрғындары мен қонақтарына ауа райының қолайсыздығына байланысты ескерту жасалды
Құтқарушылар алматылықтарға қолайсыз ауа райына байланысты үндеу жасады
18:10, 07 желтоқсан 2025
Құтқарушылар алматылықтарға қолайсыз ауа райына байланысты үндеу жасады
Күздің алғашқы күні қай өңілерде ауа райы қолайсыз болады
21:44, 31 тамыз 2023
Күздің алғашқы күні қай өңілерде ауа райы қолайсыз болады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Шара Буллет назвал двух любимых боксёров
18:15, Бүгін
Шара Буллет назвал двух любимых боксёров
Боец UFC из Узбекистана сделал громкое заявление
17:51, Бүгін
Боец UFC из Узбекистана сделал громкое заявление
Новичок КПЛ подписал экс-вратаря шотландского клуба
17:38, Бүгін
Новичок КПЛ подписал экс-вратаря шотландского клуба
Казахстанка завоевала "золото" чемпионата Азии по стрельбе
17:20, Бүгін
Казахстанка завоевала "золото" чемпионата Азии по стрельбе
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: