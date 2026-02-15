#Халық заңгері
Қоғам

Тоқаев Вучичті Сербияның Мемлекеттілік күнімен құттықтады

Тоқаев Вучичті Сербияның Мемлекеттілік күнімен құттықтады, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.02.2026 10:02
Қасым-Жомарт Тоқаев Александр Вучичті Сербияның Мемлекеттілік күнімен құттықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мемлекет басшысының айтуынша, бұл мереке серб халқының ұлттық бірлікке, дербестік пен дәйекті дамуға ұдайы бейіл екенін көрсетеді.

Жеделхатта еліміздің Сербиямен шынайы достыққа және ортақ ұмтылысқа негізделген берік қарым-қатынасты жоғары бағалайтыны жазылған.

Қасым-Жомарт Тоқаев Александр Вучичтің мемлекеттік қызметіне табыс, ал Сербия халқына бақ-береке тіледі.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Александр Бублик Роттердамдағы турнирдің финалына шыға алмады
11:58, Бүгін
Александр Бублик Роттердамдағы турнирдің финалына шыға алмады
Тоқаев Финляндия президентін Тәуелсіздік күнімен құттықтады
12:15, 06 желтоқсан 2024
Тоқаев Финляндия президентін Тәуелсіздік күнімен құттықтады
Тоқаев қазақстандықтарды Астана күнімен құттықтады
09:02, 06 шілде 2025
Тоқаев қазақстандықтарды Астана күнімен құттықтады
