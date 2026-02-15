#Халық заңгері
Қоғам

Алматы мен Астанадағы валюта бағамдары – 15 ақпан

Алматы мен Астанадағы валюта бағамдары – 15 ақпан, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.02.2026 11:25 Сурет: Zakon.kz
Материалда ҚР Ұлттық банкінің шетел валюталары бағамдары және Алматы мен Астанадағы айырбастау пункттеріндегі үш валюта (АҚШ доллары, еуро, рубль) бағамдары көрсетілген, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 15 ақпандағы ҚР Ұлттық банкінің бағамдары:

  • АҚШ доллары – 495,73 теңге;
  • Еуро – 589,53 теңге;
  • Ресей рублі – 6,42 теңге;
  • Қытай юані – 71,86 теңге.

Шетел валютасының бағасы уақытқа байланысты өзгеріп тұруы мүмкін. Көрсетілген сатып алу және сату бағамдары айырбастау пункттеріндегі бағалар:

Астана

  • Доллар: сатып алу – 493 теңге, сату – 500 теңге;
  • Еуро: сатып алу – 584,93 теңге, сату – 594,93 теңге;
  • Рубль: сатып алу – 6,35 теңге, сату – 6,65 теңге.

Алматы

  • Доллар: сатып алу – 494,74 теңге, сату – 496,97 теңге;
  • Еуро: сатып алу – 585,74 теңге, сату – 590,30 теңге;
  • Рубль: сатып алу – 6,35 теңге, сату – 6,46 теңге.
