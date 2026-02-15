#Халық заңгері
Спорт жаңалықтары
+4°
$
496
588.01
6.42
Қоғам

Қазақстанда бірнеше жолда жүк көліктерінің қозғалысы шектелді

Қазақстанда бірнеше жолда жүк көліктерінің қозғалысы шектелді, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.02.2026 18:12 Сурет: Zakon.kz
2026 жылғы 15 ақпан сағат 18:30-да ауа райының нашарлауына байланысты бірнеше республикалық автожолдарда жүк және қоғамдық көлік түрлерінің қозғалысына уақытша шектелді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақтөбе облысы:

  • "РФ шекарасы – Мәртөк – Ақтөбе – Қарабұтақ – Қызылорда – Шымкент – Тараз – Қордай – Алматы – Қорғас – ҚХР шекарасы" автожолының 965-1240 шақырым аралығы (Қарабұтақ ауылы – Қызылорда облысы шекарасы).

Қызылорда облысы:

  • "РФ шекарасы – Мәртөк – Ақтөбе – Қарабұтақ – Қызылорда – Шымкент – Тараз – Қордай – Алматы – Қорғас – ҚХР шекарасы" автожолының 1240-1362 шақырым аралығы (Ақтөбе облысы шекарасы – Арал қаласы).

Жолды 2026 жылғы 16 ақпан сағат 08:00-де ашу жоспарланған.

1403 байланыс орталығына хабарласып, тәулік бойы қосымша ақпарат алуға болады.

Айдос Қали
