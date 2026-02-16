Атырауда жол сақшылары жылдамдық асырған 1,5 мыңнан астам жүргізушіні анықтады
Өкінішке қарай жылдамдықты шамадан тыс арттыру, жол талаптарын елемеу, сондай-ақ көлік құралын басқару құқығынан айырылған тұлғалардың рөлге қайта отыруы жол-көлік оқиғаларының орын алуына әкеліп соғуда.
Осыған байланысты Атырау облысы полиция департаменті жанындағы патрульдік полиция ротасының қызметкерлері облыстық және республикалық маңызы бар тас жолдарда жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында тәулік бойы қызмет атқарып келеді.
Республикалық маңызы бар тас жолдарда жол сақшылары "Кибер-Шериф" ақпараттық құрылғысының көмегімен бір айда жылдамдықты асырған 1500-нан астам жүргізушіні анықтады.
Аталған тұлғаларға ҚР ӘҚБтК-нің 596 және 612-баптарына сәйкес әкімшілік шаралар қолданылып, көліктер айып тұрағына қойылды.
Полиция ескертеді: жолда жүру барысында белгіленген жылдамдықты асырмай, жол қозғалысы ережелерін қатаң сақтауға шақырамыз. Бұл – өз өміріңіздің және жолаушыларыңыздың қауіпсіздігінің басты кепілі екенін ұмытпаңыздар.