Алматы әкімінің бірінші орынбасары тағайындалды
Қалалық ведомствоның баспасөз қызметінің мәліметінше, әкім Дархан Сатыбалдының өкімімен Алмасхан Сматлаев әкімнің бірінші орынбасары болды.
Әкімдік бұл шешімнің ҚР президенті әкімшілігімен келісілгенін атап өтті.
Жаңа лауазымда Сматлаев абаттандыру, энергетика және ТКШ, көлік және жол мәселелеріне жетекшілік ететіні белгілі болды.
Айта кетейік, Алматы әкімінің одан бөлек төрт орынбасары бар: Абзал Нүкенов, Нұрлан Әбдірахым, Олжас Смағұлов және Бейбіт Шаханов.
Алмасхан Сматлаев 2015 жылы Ресей Федерациясының Үкіметі жанындағы Қаржы университетінде "Мемлекеттік және муниципалды басқару" мамандығы бойынша магистр дәрежесін алды.
Еңбек жолын 2009 жылы Мәскеудегі "Корал Групп" ЖШС бас директорының орынбасары ретінде бастаған. 2011 жылғы қарашада ол OOO Service and Technologies INVEST бас директоры болып тағайындалды. 2012 жылдан бастап 2014 жылға дейін Мәскеудегі Еуразиялық экономикалық комиссияның Энергетика және инфрақұрылым министрі – кеңес мүшесі, кеңес хатшылығынан кейін кеңесші болып жұмыс істеді.
2014 жылдан бастап ШҚО әкімдігінде жұмыс істеді, облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімін басқарды.
2018 жылдан бастап ШҚО әкімінің орынбасары қызметін атқарды.
2023 жылдан 2025 жылға дейін – ҚР Президенті Әкімшілігінің мемлекеттік инспекторы.
2025 жылғы тамыздан 2026 жылғы ақпанға дейін Алматы әкімінің орынбасары болды.
Ал, 2026 жылғы 4 ақпаннан бастап Алматы әкімінің бірінші орынбасары ретінде тағайындалды.