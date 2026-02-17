#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
491.97
583.77
6.39
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
491.97
583.77
6.39
Қоғам

Байланыс операторлары алаяқтықтан зардап шеккен тұлғалардың дерекқорын қалыптастырады

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.02.2026 09:09 Фото: pexels
Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі төлем транзакцияларында алаяқтық белгілері бар деректермен алмасу орталығының (Ұлттық банктің антифрод орталығы) қызметін ұйымдастыру қағидаларына өзгерістер енгізу туралы түзетулер жобасын әзірледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Құжатта:

  •  Ұлттық банктің антифрод орталығына қатысушылар құрамын кеңейту және олармен өзара іс-қимыл тәртібін айқындау;
  • антифрод орталығының қосымша дерекқорларын қалыптастыру және жүргізу тәртібін бекіту көзделген.

Жобада антифрод орталығы қатысушыларының өзара әрекеттесу алгоритмі белгіленген. Атап айтқанда:

  • бірнеше рет берілген несие өтінімдері бойынша;
  • алаяқтық белгілері бар қоңырау жасалған абоненттік нөмір анықталған жағдайда ұялы байланыс операторларымен өзара іс-қимыл жасау тәртібі.

Ұсынылып отырған өзгерістерге сәйкес байланыс операторларына үшінші тұлғалардың алаяқтық әрекеттерінен зардап шегуі ықтимал азаматтардың дерекқорын қалыптастыру міндеті жүктеледі.

Сонымен қатар жобаға "Банктер және банк қызметі туралы", "Киберқауіпсіздік туралы", "Қазақстан Республикасының қаржы нарығын, байланыс саласын және банкроттықты реттеу мен дамыту мәселелері бойынша кейбір заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" заңдардың және Цифрлық кодекстің қабылдануына байланысты, сондай-ақ 2026 жылғы 13 шілдеден бастап "Ақпараттандыру туралы" және "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" заңдардың күші жойылуына орай редакциялық және үйлестіруші сипаттағы түзетулер енгізілген.

Жоба алаяқтықпен тиімді күресу, қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимылды күшейту мақсатында әзірленген.

Нәтижесінде қаржы нарығындағы алаяқтық операциялар саны азаяды деп күтілуде.

Жоба 2026 жылғы 3 наурызға дейін қоғамдық талқылау үшін "Ашық НҚА" порталында орналастырылған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстанда оқушыларға қатысты жауапкершілік аражігі айқындалады
09:56, Бүгін
Қазақстанда оқушыларға қатысты жауапкершілік аражігі айқындалады
Қазақстанда Антифрод-орталықтың жұмыс ережесі әзірленді
16:42, 08 шілде 2025
Қазақстанда Антифрод-орталықтың жұмыс ережесі әзірленді
22 шілдеден бастап күмәнді ақша аударымдары бұғатталады
19:45, 04 маусым 2024
22 шілдеден бастап күмәнді ақша аударымдары бұғатталады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Бейбит Жукаев сотворил главную сенсацию на престижном турнире в Индии
15:15, Бүгін
Бейбит Жукаев сотворил главную сенсацию на престижном турнире в Индии
Хабиб Нурмагомедов "анонсировал" следующий поединок Ислама Махачева
15:12, Бүгін
Хабиб Нурмагомедов "анонсировал" следующий поединок Ислама Махачева
Казахстанский двоеборец стал предпоследним после первого вида программы на ОИ
14:51, Бүгін
Казахстанский двоеборец стал предпоследним после первого вида программы на ОИ
Определён состав национальной сборной Казахстана на зимние Паралимпийские игры
14:38, Бүгін
Определён состав национальной сборной Казахстана на зимние Паралимпийские игры
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: