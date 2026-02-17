#Референдум-2026
Қоғам

Қазақстанға тағы бір шетелдік әуе рейсі ашылады

17.02.2026 10:25
Әзербайжанның ұлттық әуе тасымалдаушысы – Azerbaijan Airlines (AZAL) 2026 жылғы маусым айынан бастап Шымкент қаласына тұрақты рейстерді іске қоспақ. Жаңа бағыт бойынша әуе билеттері сатылымға шығып та үлгерді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Oxu.Az порталының AZAL баспасөз қызметіне сілтеме жасап жазуынша, Баку – Шымкент – Баку бағыты бойынша алғашқы рейс 16 маусымда орындалады.

Ұшу кестесі:

  • 16–27 маусым аралығында – аптасына екі рет, сейсенбі және сенбі күндері;
  • 30 маусымнан бастап – аптасына үш рет: Бакуден Шымкентке – сейсенбі, бейсенбі және сенбі күндері; Шымкенттен Бакуге – сәрсенбі, жұма және жексенбі күндері.

Шымкент AZAL әуе компаниясының Қазақстандағы бағыттар желісіндегі төртінші қала болмақ. 2025 жылы әуе компаниясы Алматы, Астана және Ақтау бағыттары бойынша (екі бағытты қоса есептегенде) шамамен 850 тұрақты рейс орындаған.

Жаңа бағыттың ашылуы Шымкент тұрғындарына тек Бакуге баруға ғана емес, сонымен қатар Әзербайжан астанасы арқылы ыңғайлы транзиттік рейстерді пайдалануға мүмкіндік береді.

Жолаушылар AZAL-дың кең маршруттық желісі арқылы Ыстамбұл, Дубай, Тель-Авив, Милан, Лондон, Прага және Таяу Шығыс, Еуропа мен Азияның басқа да қалаларына ұша алады.

Әуе билеттерін azal.az ресми сайтынан, мобильді қосымша арқылы, сондай-ақ Azerbaijan Airlines компаниясының кассаларынан және аккредиттелген агенттіктерден сатып алуға болады.

Бұған дейін Қазақстан авиациясы ұшу географиясын кеңейтуде екенін жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Мысыр әуе компаниясы Қазақстанға қатынайтын рейстерді іске қосады
10:53, 11 наурыз 2023
Мысыр әуе компаниясы Қазақстанға қатынайтын рейстерді іске қосады
Алматы – Шанхай бағыты бойынша тұрақты рейстер ұшады
18:43, 28 қаңтар 2026
Алматы – Шанхай бағыты бойынша тұрақты рейстер ұшады
Қытайдың әуе компаниясы Қазақстанға әуе рейстерін ашты
19:34, 07 қыркүйек 2023
Қытайдың әуе компаниясы Қазақстанға әуе рейстерін ашты
