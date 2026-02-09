#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
494.63
583.22
6.42
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
494.63
583.22
6.42
Саясат

109 ұшақ және 135 халықаралық маршрут: Қазақстан авиациясы ұшу географиясын кеңейтуде

Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, Алматинский аэропорт, здание аэропорта Алматы, Авиакомпания Air Astana, Эйр Астана, самолет, самолеты , сурет - Zakon.kz жаңалық 09.02.2026 09:13 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
2025 жылы Қазақстанның азаматтық авиациясының дамуы әуе паркінің жаңаруымен және маршруттық желінің белсенді кеңеюімен қатар жүрді.

Жаңа Airbus A320 және Boeing 737 MAX 8-ді қосқанда әуе кемелері паркі 109 бірлікке жетті.

Қазақстан аптасына 626 рейс жиілігімен 135 халықаралық бағыт бойынша 30 елмен әуе қатынасын қалпына келтіріп, ашты, - деп жазылған Үкіметтің баспасөз қызметі таратқан ақпаратта. 

2025 жылы Арқалық әуежайын қалпына келтіру басталды, Алматы әуежайын дамыту жоспарлары таныстырылды және "Қорғас – Шығыс қақпасы" АЭА-да әуежай салу бойынша инвестициялық келісім жасалды.

Халықаралық азаматтық авиация ұйымы аудитінің қорытындысы бойынша халықаралық авиациялық қауіпсіздік стандарттарына сәйкестік деңгейі 95,7%-ды құрады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Ақмола облысында ТЖМ авиациясы шұғыл көкке көтерілді
20:55, 15 қазан 2025
Ақмола облысында ТЖМ авиациясы шұғыл көкке көтерілді
"Бұл менің азаматтық парызым және саналы шешімім" — қоғам қайреткері референдум жайында
15:56, 06 қазан 2024
"Бұл менің азаматтық парызым және саналы шешімім" — қоғам қайреткері референдум жайында
Қазақстанның авиа тасымал нарығында тағы бір шетелдік компания пайда болды
18:11, 03 қыркүйек 2025
Қазақстанның авиа тасымал нарығында тағы бір шетелдік компания пайда болды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: