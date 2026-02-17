#Референдум-2026
Қоғам

Талдықорғанда интернет-алаяқтық құрбанына айналған әйелге 2,5 млн теңге қайтарылды

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , сурет - Zakon.kz жаңалық 17.02.2026 13:34 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
2025 жылдың қазан айында Талдықорған қаласының тұрғыны интернет-алаяқтардың құрбанына айналып, құқық қорғау органдарынан көмек сұрады.

Дропперлердің заңсыз әрекеттері салдарынан әйел 14 млн теңгеден астам қаражатынан айырылған. Құрғақ деректің артында үлкен күйзеліс, болашаққа деген алаңдаушылық пен әділдікке деген сенім жатқан еді. Өтініш түскен сәттен бастап Талдықорған қалалық полиция басқармасының қызметкерлері жедел түрде іске кірісті.

Полиция қызметкерлері Айдана Башчикулова мен Азамат Жанатұлына жүктелді. Тәртіп сақшылары алғашқы күннен бастап жоғары кәсібилік, жеделдік және жәбірленушінің жағдайына деген жауапкершілік танытты.

Тергеу барысында полицейлер қаржылық операцияларды мұқият зерделеп, ақша аударымдарының толық тізбегін анықтады. Сонымен қатар түрлі ұйымдармен және ведомстволармен өзара іс-қимыл жүргізіліп, қаражаттың қозғалу бағыты кезең-кезеңімен қалпына келтірілді.

Нәтижесінде алаяқтық схемасына қатысы бар тұлғалар анықталып, заң аясында тиісті процессуалдық шешімдер қабылданды. Тергеушілердің табандылығы мен жүйелі жұмысының арқасында жәбірленушіге ұрланған қаражаттың бір бөлігі — 2 млн 500 мың теңге қайтарылды.

Бұл әйел үшін тек материалдық шығынның өтелуі ғана емес, әділдіктің салтанат құрып, заңның азаматтарды қорғай алатынының нақты дәлелі болды. Көрсетілген көмек пен қолдау үшін жәбірленуші өз адвокатымен бірге полиция қызметкерлерінің атына алғыс хат жолдады. Онда ол тәртіп сақшыларының кәсібилігіне, жанашырлығына және азаматтарға шынайы көмектесуге деген ұмтылысына ерекше ризашылығын білдірді.

Бұл оқиға полиция қызметінің маңыздылығын тағы бір мәрте айқын көрсетеді. Әрбір істің артында адам тағдыры, үміт пен сенім тұрады. Ал тәртіп сақшыларының басты мақсаты — заң үстемдігін қамтамасыз етіп, азаматтардың құқықтары мен қауіпсіздігін қорғау.

