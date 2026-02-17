#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
491.97
583.77
6.39
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
491.97
583.77
6.39
Қоғам

Алматының тағы бір ауданында көші-қон заңнамасын сақтау бойынша тексеріс жүргізілді

Полиция, полицейский, полицейские, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.02.2026 14:18 Фото: polisia.kz
Алматы қаласының Жетісу ауданында көші-қон заңнамасы саласында тәртіп орнатуға және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталған жедел-профилактикалық іс-шара қорытындыланды.

Үш күн бойы Алматы қаласы полиция департаменті қызметкерлері көші-қон қызметімен бірлесіп, шетел азаматтарының тұратын мекенжайлары мен еңбек қызметін жүзеге асыратын орындары бойынша нысаналы тексерулер жүргізді.

Іс-шара барысында Қазақстан Республикасының аумағында болу қағидаларын бұзудың көптеген дерегі, сондай-ақ қабылдаушы тұлғалар мен жұмыс берушілер тарапынан заң талаптарын сақтамау жағдайлары анықталды.

134 адам әкімшілік жауапкершілікке тартылды. 35 шетел азаматы ел аумағынан шығарылды, тағы 15 адам қабылдау-тарату орнына орналастырылды.

"Көші-қон саласында тәртіп орнату – бұл ең алдымен қауіпсіздік пен заң үстемдігін қамтамасыз ету мәселесі. Біз шетел азаматтары тарапынан да, олардың ел аумағында заңды болуын қамтамасыз етуге міндетті тұлғалар тарапынан да заң бұзушылықтарды жүйелі түрде анықтаймыз. Әрбір дерекке құқықтық баға беріліп, шаралар қолданыстағы заңнама аясында қабылданады, – деді Алматы қаласы ПД көші-қон қызметі басқармасының бастығы Еркін Амантаев.

Рейдтік және профилактикалық іс-шаралар мегаполистің өзге де аудандарын қамтитын болады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алматыда көші-қон заңнамасын бұзған шетелдіктер жауапқа тартылды
13:54, 19 маусым 2025
Алматыда көші-қон заңнамасын бұзған шетелдіктер жауапқа тартылды
Алматыда көші-қон заңнамасын бұзған 16 шетел азаматы республика аумағынан шығарылды
16:00, 08 ақпан 2026
Алматыда көші-қон заңнамасын бұзған 16 шетел азаматы республика аумағынан шығарылды
Алматыда көші-қон заңнамасын бұзған 112 заңсыз шетелдік анықталды
14:35, 16 қараша 2023
Алматыда көші-қон заңнамасын бұзған 112 заңсыз шетелдік анықталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Бейбит Жукаев сотворил главную сенсацию на престижном турнире в Индии
15:15, Бүгін
Бейбит Жукаев сотворил главную сенсацию на престижном турнире в Индии
Хабиб Нурмагомедов "анонсировал" следующий поединок Ислама Махачева
15:12, Бүгін
Хабиб Нурмагомедов "анонсировал" следующий поединок Ислама Махачева
Казахстанский двоеборец стал предпоследним после первого вида программы на ОИ
14:51, Бүгін
Казахстанский двоеборец стал предпоследним после первого вида программы на ОИ
Определён состав национальной сборной Казахстана на зимние Паралимпийские игры
14:38, Бүгін
Определён состав национальной сборной Казахстана на зимние Паралимпийские игры
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: