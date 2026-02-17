#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
489.99
580.25
6.38
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
489.99
580.25
6.38
Қоғам

Оралда өзгенің атына 700 мың теңгеден астам несие ресімдеген күдікті ұсталды

Оралда өзгенің атына 700 мың теңгеден астам несие ресімдеген күдікті ұсталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.02.2026 18:06 Сурет: polisia.kz
Оралда алаяқтықтың жаңа дерегі тіркелді. Аталған факт бойынша қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалдары жүргізіліп жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz polisia.kz-ке сілтеме жасап

Полиция басқармасына 61 жастағы қала тұрғыны жүгінген. Тергеу барысында анықталғандай, 28 қаңтарда 1997 жылы туған күдікті қоңырау шалу сылтауымен жәбірленушінің ұялы телефонын сұрап алып, оның сеніміне кірген. Кейін жәбірленушінің атына қашықтан 725 362 теңге көлемінде несие рәсімдеген.

"Келтірілген материалдық шығын қарыздың толық сомасын құрады. Күдікті ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды. Қазіргі уақытта іс материалдарында кінәсін мойындау жауабы мен куәгерлердің айғақтары бар. Тергеу әрекеттері жалғасып жатыр", - делінген хабарламада.

Полиция азаматтарға сақ болуды ескертті. Сенгіштік пен қаржылық міндеттемелерді құжат жүзінде рәсімдемеу елеулі материалдық шығындарға әкелуі мүмкін.

Құқық қорғау органдары тұрғындарға ұялы телефонды бейтаныс адамдарға, тіпті қысқа уақытқа да бермеуді, SMS және банктік қосымшалардан келген растау кодтарын ешкімге хабарламауды, құрылғыларға құпиясөз және биометриялық қорғаныс орнатуды; қарызға ақша бергенде қолхат немесе қарыз шартына отыруды, міндеттемелер құжатпен расталмайынша қаражат аудармауды ұсынады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Алматыдағы ойын-сауық орнында қоғамдық тәртіпті бұзған ер адам ұсталды
20:17, Бүгін
Алматыдағы ойын-сауық орнында қоғамдық тәртіпті бұзған ер адам ұсталды
Атырауда заңсыз қарабалық тасымалдаған күдіктілер ұсталды
17:48, 20 ақпан 2025
Атырауда заңсыз қарабалық тасымалдаған күдіктілер ұсталды
Журналистерге шабуыл ұйымдастырды деген күдікті ұсталды
16:02, 04 наурыз 2023
Журналистерге шабуыл ұйымдастырды деген күдікті ұсталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Разгромом закончился матч Елены Рыбакиной на турнире в ОАЭ
21:11, Бүгін
Разгромом закончился матч Елены Рыбакиной на турнире в ОАЭ
Нуралы Алип помог "Зениту" одержать победу на сборах в ОАЭ
20:45, Бүгін
Нуралы Алип помог "Зениту" одержать победу на сборах в ОАЭ
Самат Смаков отказал российскому клубу: подробности
20:32, Бүгін
Самат Смаков отказал российскому клубу: подробности
Легенды женского ММА Ронда Роузи и Джина Карано проведут поединок в мае
20:08, Бүгін
Легенды женского ММА Ронда Роузи и Джина Карано проведут поединок в мае
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: