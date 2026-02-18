Қарағанды облысында қарсы жолаққа шыққан жүргізуші анықталды
Chevrolet Monza автокөлігін басқарған 40 жастағы жүргізуші Атамекен кенті жағынан Қарағанды қаласына қарай бағыт алып келе жатып, қарсы бағыттағы қозғалыс жолағына заңсыз шыққан.
Аталған құқық бұзушылықты патрульдік полиция батальонының қызметкерлері анықтады.
Қарағанды облысы полиция департаменті патрульдік полиция батальонының командирі Медет Нұрмұхановтың мәліметінше, жүргізуші куәлігі тәркіленіп, материалдар процессуалдық шешім қабылдау үшін сотқа жолданды.
Полиция қарсы жолаққа шығу – жол қозғалысы қағидаларын өрескел бұзу екенін және мұндай әрекет жол қозғалысына қатысушылардың өмірі мен денсаулығына тікелей қауіп төндіретінін атап өтеді.
Құқық бұзушылықтардың алдын алу – басты міндет. Заң талаптарын елемеген әрбір дерекке қатаң түрде шара қолданылады.