Алматы тұрғындарына коммуналдық төлемдерге қатысты шұғыл ескерту жасалды
2026 жылғы 18 ақпанда "Алсеко" компаниясы Алматы тұрғындарына шұғыл мәлімдеме жасады.
Компания өкілдері әлеуметтік желілер мен түрлі арналарда "Алсеко" жүйесінде техникалық ақаулар бар екені және коммуналдық төлемдерді төлемеу керектігі туралы хабарламалар тарап жатқанын айтты. Алайда бұл ақпараттың шындыққа жанаспайтыны атап өтілді.
Мәлімдемеге сәйкес, "Алсеко" жүйесі штаттық режимде жұмыс істеп тұр, ешқандай ақау немесе іркіліс жоқ. Тұрғындарға жалған ақпаратқа сенбеу және тек ресми дереккөздерге жүгіну ұсынылды.
Бұған дейін қазақстандықтарға коммуналдық төлем түбіртектеріндегі соманың не себепті өскені түсіндірілген болатын.
