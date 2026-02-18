#Референдум-2026
Қоғам

Алматы тұрғындарына коммуналдық төлемдерге қатысты шұғыл ескерту жасалды

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.02.2026 14:38 Фото: pexels
2026 жылғы 18 ақпанда "Алсеко" компаниясы Алматы тұрғындарына шұғыл мәлімдеме жасады.

Компания өкілдері әлеуметтік желілер мен түрлі арналарда "Алсеко" жүйесінде техникалық ақаулар бар екені және коммуналдық төлемдерді төлемеу керектігі туралы хабарламалар тарап жатқанын айтты. Алайда бұл ақпараттың шындыққа жанаспайтыны атап өтілді.

Мәлімдемеге сәйкес, "Алсеко" жүйесі штаттық режимде жұмыс істеп тұр, ешқандай ақау немесе іркіліс жоқ. Тұрғындарға жалған ақпаратқа сенбеу және тек ресми дереккөздерге жүгіну ұсынылды.

Бұған дейін қазақстандықтарға коммуналдық төлем түбіртектеріндегі соманың не себепті өскені түсіндірілген болатын.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
