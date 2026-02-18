Қарағанды облысында жол қауіпсіздігі күшейтілді: дрондар мен автоматты жүйелер іске қосылды
Енді өңір жолдарында заманауи цифрлық технологиялар кеңінен қолданылып жатыр. Қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында тәртіп сақшылары құқық бұзушылықтарды автоматты түрде тіркейтін аппараттық-бағдарламалық кешендерді, жылдамдықты өлшейтін автоматты жүйелерді, сондай-ақ ұшқышсыз ұшу аппараттарын пайдалануда.
Бұл технологиялар жол қозғалысын тәулік бойы бақылауға мүмкіндік береді.
"Аталған шаралар жазалау емес, ең алдымен алдын алу сипатына ие. Негізгі мақсат – жүргізушілердің жауапкершілігін арттыру, жол қозғалысы мәдениетін қалыптастыру және адам өмірін сақтау, – деді патрульдік полиция батальонының командирі Медет Нұрмұханов.
Тәртіп сақшылары жолдағы қауіпсіздік қарапайым талаптарды орындаудан басталатынын ескертеді:
– жылдамдық режимін қатаң сақтау;
– қауіпсіздік белдігін тағу;
– рөлде зейінді болу;
– жол белгілері мен таңбалардың талаптарын мүлтіксіз орындау.
Жол қателікті кешірмейді. Әрбір жауапсыз әрекет қайғылы салдарға әкелуі мүмкін. Полиция азаматтарды тәртіп пен өзара құрмет қағидаларын ұстануға шақырады. Тек ортақ жауапкершілік арқылы ғана жолдарды қауіпсіз етіп, жол-көлік оқиғаларының санын азайтуға болады.