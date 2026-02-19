#Референдум-2026
Қоғам

Қазақстанда ең жоғары ақы төленетін мамандықтар қандай

Электронная биржа труда, рынок труда, карьерные центры, поиск работы, карьера, собеседование, работа, работники, сотрудники, наем, трудоустройство, прием на работу, профессия, профессии, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.02.2026 11:57 Фото: pixabay
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінде (ЕХҚЗМ) еңбек нарығындағы сұраныс пен ұсыныс жағдайы туралы хабарлады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Министрліктің мәліметінше, 2026 жылдың басынан бері Электрондық еңбек биржасында Enbek.kz 102,7 мың бос жұмыс орны жарияланып, 162,4 мың түйіндеме орналастырылған. Яғни, жұмыс іздеушілер саны бос орындар санынан асып түскен – бір жұмыс орнына орта есеппен 1,58 түйіндеме келеді.

Бұл ретте барлық жұмыс ұсыныстарының 80%-дан астамы білікті кадрларға бағытталған.

Жұмысшы мамандықтар сұраныстың жартысына жуығын құрайды – 48,9 мың (47,6%) бос жұмыс орны. Нақты кәсіптердің ішінде жұмыс берушілер тарапынан ең көп сұранысқа ие болғандар: мейіргерлер (1,9 мың бос жұмыс орны), санитарлар мен автомобиль жүргізушілері (әрқайсысы 1,8 мыңнан), сондай-ақ математика пәнінің мұғалімдері (1,7 мың).

Салалық бөліністе сұраныс барлық бос орындардың 66,4%-ын құрайтын бес негізгі салада шоғырланған. Дәстүрлі түрде білім беру саласы көш бастап тұр – 33 мыңнан астам хабарландыру (жалпы санның үштен біріне жуығы). Одан кейін өзге де қызмет түрлері – 11,4 мың (11,1%) және денсаулық сақтау мен әлеуметтік қызмет көрсету – 9,7 мың (9,5%) орналасқан. Сондай-ақ кадрларға жоғары қажеттілік мемлекеттік басқаруда (7 мың) және өңдеу өнеркәсібінде (6,9 мың) тіркелді.

Өңірлік бөліністе бос орындардың ең көп саны Астана қаласында (8,9 мың), Түркістан (7,3 мың) және Қарағанды (7,1 мың) облыстарында, сондай-ақ Алматы қаласында (6,9 мың) қолжетімді.

Түйіндеме жариялаған жұмыс іздеушілердің ең көп саны Түркістан облысынан (23 мың) болды. Сондай-ақ Атырау (12,2 мың), Маңғыстау (11,3 мың) және Қызылорда (10,9 мың) облыстарының тұрғындары жоғары белсенділік танытты. Мегаполистерде де осыған ұқсас көрсеткіштер байқалады: Алматы (10,8 мың) және Астана (10,6 мың).

Қаңтар айында жұмыс берушілер ең жоғары жалақыны бұрғылау жөніндегі супервайзерлерге (орта есеппен 991 мың теңгеден бастап), өндіруші өнеркәсіптегі учаске бастықтарына (876 мың теңгеден бастап) және бас геологтарға (803 мың теңгеден бастап) ұсынды.

Жұмыс іздеушілер тарапынан жалақы бойынша ең жоғары күтімдер жаңа өнімдерді әзірлеу жөніндегі жоба жетекшілерінің (1,3 млн теңге), жеке сектордағы коммерциялық директорлардың (1,2 млн теңге) және іске қосу мен сынақтар жөніндегі инженерлердің (орта есеппен 865 мың теңге) түйіндемелерінде байқалды.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
