#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
489.3
578.94
6.38
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
489.3
578.94
6.38
Қоғам

Ықылас музейінде Димаш Құдайбергеннің 70 музыкалық аспабы көпшілікке ұсынылды

Экспозицияға Димаштың жеке қорынан 70 музыкалық аспап қойылған. Олардың қатарында әлемнің түкпір-түкпірінен жанкүйерлері тарту еткен аспаптар бар. , сурет - Zakon.kz жаңалық 19.02.2026 12:44 Сурет: Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі
Экспозицияға Димаштың жеке қорынан 70 музыкалық аспап қойылған. Олардың қатарында әлемнің түкпір-түкпірінен жанкүйерлері тарту еткен аспаптар бар.

Сонымен қатар көрмеде сахналық костюмдері де ұсынылды. Әсіресе, әлемдік поп-мәдениет жұлдызы Майкл Джексоннің жеке стилисті Гоко Залди Димашқа арнайы әзірлеген сахналық киімі көрермендердің ерекше қызығушылығын тудырды.

Көрменің ең әсерлі сәттерінің бірі – Димаш Құдайбергеннің музей қорына өзінің жеке екі бірдей домбырасын табыстауы болды. Оның бірі – Димаш Құдайбергенге атасы сыйға тартқан бала кезінен серік еткен домбырасы болса, екіншісі әншінің қолтаңбасы бар аспабы музей қорына сыйға тартылды. Өз кезегінде Алматы қаласы музейлер бірлестігінің директоры Ләззат Құдайбергенқызы музей ұжымының атынан өнер иесіне қазақтың ұлы ойшылы әрі композиторы Абай Құнанбайұлының домбырасының дәл көшірмесін сыйға тартты. Бұл қадам – ұлттық құндылықтарға деген өзара құрметтің және рухани байланыстың көрінісі болды.

Димаш Құдайбергеннің әкесі, Қазақстан Республикасының Мәдениет қайраткері, әнші, сазгер, Қанат Айтбаев көрменің мазмұндық ерекшелігі мен оның рухани-мәдени маңызына кеңінен тоқталды. Ол аталған көрменің тек жеке коллекцияны көпшілікке таныстыру ғана емес, сонымен қатар ұлттық өнерді ұлықтап, әлем халықтарының музыкалық мұрасын бір кеңістікте тоғыстырған тағылымды бастама екенін атап өтті.

"Бұл аспаптар біз үшін өте ыстық. Себебі бұл – әлемнің әр түкпірінен жиналған, түрлі халықтың ұлттық мұрасын танытатын құнды дүниелер. Әрқайсысының өзіндік тарихы бар. Осы аспаптарды тарту еткен барша азаматқа алғысымыз шексіз", – деді Димаш Құдайбергеннің анасы, Қазақстан Республикасының Еңбек сіңірген қайраткері, "Құрмет" орденінің иегері, Светлана Айтбаева.

Іс-шараға Алматы қаласы Мәдениет басқармасының басшысы Данияр Алиев, ТҮРКСОЙ Халықаралық ұйымындағы Қазақстанның ресми өкілі Нышанкүл Қаратаева, мәдениет және өнер қайраткерлері, зиялы қауым өкілдері, бұқаралық ақпарат құралдары және өнер иесінің жанкүйерлері қатысты.

"Димаш: бір дауыс – мың ел" көрмесі – өнердің ұлт пен шекара талғамайтынын айқындайтын, мәдениеттерді тоғыстырған ауқымды көрме. Көрме келушілерге әншінің шығармашылық әлемін тереңірек танып, ұлттық музыкалық аспаптардың бай мұрасын сезінуге мүмкіндік береді.

Көрме 1 ай көлемінде Алматы қаласы, Зенков көшесі, 24а мекенжайында орналасқан Ықылас атындағы халық музыкалық аспаптар музейінде жалғасады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Димаш Құдайбергеннің анасы әншінің жанкүйерлеріне жүгінді
13:46, 26 мамыр 2025
Димаш Құдайбергеннің анасы әншінің жанкүйерлеріне жүгінді
ҚМДБ кәсіпкерлерге алкоголь сатуды тоқтатып, азық-түлік бағасын төмендетуді ұсынады
13:08, Бүгін
ҚМДБ кәсіпкерлерге алкоголь сатуды тоқтатып, азық-түлік бағасын төмендетуді ұсынады
Сталкинг үшін жаза: Алматыда ер адам қоғамдық жұмысқа тартылды
12:52, Бүгін
Сталкинг үшін жаза: Алматыда ер адам қоғамдық жұмысқа тартылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Хамзат Чимаев назвал причину конфликта с бывшим чемпионом UFC
13:13, Бүгін
Хамзат Чимаев назвал причину конфликта с бывшим чемпионом UFC
Казахстанский теннисист устроил сражение за четвертьфинал "Челленджера" в Индии
13:08, Бүгін
Казахстанский теннисист устроил сражение за четвертьфинал "Челленджера" в Индии
Абзал Ажгалиев объяснил причину поражения в четвертьфинале Олимпиады
12:56, Бүгін
Абзал Ажгалиев объяснил причину поражения в четвертьфинале Олимпиады
"Я довольна": хорватка оценила свою победу после недомогания Рыбакиной в ОАЭ
12:32, Бүгін
"Я довольна": хорватка оценила свою победу после недомогания Рыбакиной в ОАЭ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: