Қоғам

Құрылтай депутаттарының сайлауы қашан өтуі мүмкін – Мәулен Әшімбаев жауап берді

Референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетень, бюллетени, избирательная урна, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.02.2026 13:48 Фото: Zakon.kz
Сенат спикері Мәулен Әшімбаев 2026 жылғы 19 ақпанда Қазақстандағы парламент сайлауының мерзімі туралы пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оның айтуынша, Сенат пен Мәжілістің өкілеттігі тоқтатылғаннан кейін екі ай ішінде сайлау өткізілуі тиіс.

"Бұл 1 қыркүйекке дейін болады, ал 1 қыркүйектен бастап жаңа Парламент – Құрылтай жұмыс істеуі керек. Егер Қазақстан халқы жаңа Конституция жобасын қолдаса, біз осы құрамда өтпелі ережелерге сәйкес 1 шілдеге дейін жұмыс істейміз. Ал 1 қыркүйектен бастап жаңа Парламент өз жұмысын бастайды", – деді Мәулен Әшімбаев.

Бұған дейін ол жаңа Конституция қабылданғаннан кейінгі ықтимал кадрлық шешімдер туралы да пікір білдірген болатын.

Оқи отырыңыз
Мәулен Әшімбаев өзін вице-президент болып тағайындалуы мүмкін деген қауесетке пікір білдірді
13:58, Бүгін
Мәулен Әшімбаев өзін вице-президент болып тағайындалуы мүмкін деген қауесетке пікір білдірді
Мәулен Әшімбаев АЭС бойынша референдумда дауыс берді
09:29, 06 қазан 2024
Мәулен Әшімбаев АЭС бойынша референдумда дауыс берді
Конституция күні жаңа заң қабылданған жағдайда өзгертілуі мүмкін
13:28, Бүгін
Конституция күні жаңа заң қабылданған жағдайда өзгертілуі мүмкін
