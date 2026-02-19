Құрылтай депутаттарының сайлауы қашан өтуі мүмкін – Мәулен Әшімбаев жауап берді
Фото: Zakon.kz
Сенат спикері Мәулен Әшімбаев 2026 жылғы 19 ақпанда Қазақстандағы парламент сайлауының мерзімі туралы пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Оның айтуынша, Сенат пен Мәжілістің өкілеттігі тоқтатылғаннан кейін екі ай ішінде сайлау өткізілуі тиіс.
"Бұл 1 қыркүйекке дейін болады, ал 1 қыркүйектен бастап жаңа Парламент – Құрылтай жұмыс істеуі керек. Егер Қазақстан халқы жаңа Конституция жобасын қолдаса, біз осы құрамда өтпелі ережелерге сәйкес 1 шілдеге дейін жұмыс істейміз. Ал 1 қыркүйектен бастап жаңа Парламент өз жұмысын бастайды", – деді Мәулен Әшімбаев.
Бұған дейін ол жаңа Конституция қабылданғаннан кейінгі ықтимал кадрлық шешімдер туралы да пікір білдірген болатын.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript