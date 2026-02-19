#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
489.17
576.63
6.38
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
489.17
576.63
6.38
Қоғам

Ресейде жүрген қазақстандықтарға арналған маңызды ақпарат жарияланды

Ресейде жүрген қазақстандықтарға арналған маңызды ақпарат жарияланды, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.02.2026 18:40 Сурет: Zakon.kz
Ресей аумағында жүрген Қазақстан азаматтары жаңа Конституция бойынша өтетін республикалық референдумда дауыс бере алады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы бүгін, 2026 жылғы 19 ақпанда Қазақстан Республикасының Ресей Федерациясындағы елшілігі мәлімдеді:

"15 наурыз күні Мемлекет басшысының Жарлығына сәйкес Қазақстан Республикасының жаңа Конституциясын қабылдау мәселесі бойынша республикалық референдум өтеді. 18 жасқа толған ҚР азаматтары Ресейдегі Қазақстан Елшілігінде дауыс бере алады. Онда №429 сайлау учаскесі жұмыс істейді. Учаскенің жұмыс уақыты: Мәскеу уақыты бойынша 07:00-ден 20:00-ге дейін. Мекенжайы: Мәскеу қаласы, Чистопрудный бульвары, 3 "А" (ҚР Елшілігінің ғимараты)".

Сайлау учаскесіне келген кезде азаматтардың өзімен бірге ҚР азаматының паспорты немесе жеке куәлігі болуға тиіс.

"Сайлау процесін ұйымдастыруды жеңілдету мақсатында Мәскеуде дауыс беруді жоспарлап отырған азаматтардан referendum.moscow@mfa.kz электрондық поштасына келесі деректерді алдын ала жолдауды сұраймыз: толық аты-жөні, туған күні, ЖСН, Ресейдегі тұрғылықты мекенжайы, байланыс телефоны және электрондық поштасы", – делінген хабарламада.

Сонымен қатар Мәскеуден бөлек, 07:00-ден 20:00-ге дейін жергілікті уақыт бойынша дауыс беруге болатын сайлау учаскелері Қазақстан Республикасының Бас консулдықтары жанында да жұмыс істейді:

  • Санкт-Петербург қаласы – Чайковский көшесі, 71-үй, №454 сайлау учаскесі;
  • Қазан қаласы – Карл Маркс көшесі, 8/13, №465 сайлау учаскесі;
  • Астрахань қаласы – 1-Аршанская көшесі, 17-үй, №455 сайлау учаскесі;
  • Омбы қаласы – Шоқан Уәлиханов көшесі, 9-үй, №456 сайлау учаскесі.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қазақстан құрамасы батуттағы гимнастикадан Әлем кубогы кезеңінде бақ сынайды
22:06, Бүгін
Қазақстан құрамасы батуттағы гимнастикадан Әлем кубогы кезеңінде бақ сынайды
Ресейде жүрген қазақстандықтарға маңызды ескерту жасалды
15:46, 12 тамыз 2025
Ресейде жүрген қазақстандықтарға маңызды ескерту жасалды
Өзбекстанда референдумда мерзімінен бұрын дауыс беру басталды
17:14, 19 сәуір 2023
Өзбекстанда референдумда мерзімінен бұрын дауыс беру басталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Вратарь сборной Казахстана помог своей команде обыграть российский клуб
22:17, Бүгін
Вратарь сборной Казахстана помог своей команде обыграть российский клуб
"Улытау" выдал матч с четырьмя голами на сборах в Турции
21:50, Бүгін
"Улытау" выдал матч с четырьмя голами на сборах в Турции
Экс-бойцу UFC пригрозили пожизненным баном: подробности
21:35, Бүгін
Экс-бойцу UFC пригрозили пожизненным баном: подробности
"Куаныш" разгромил обладателя Кубка Казахстана и финалиста Лиги чемпионов
21:10, Бүгін
"Куаныш" разгромил обладателя Кубка Казахстана и финалиста Лиги чемпионов
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: