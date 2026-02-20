#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
489.17
576.63
6.38
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
489.17
576.63
6.38
Қоғам

Астана және өзге де өңірдің тұрғындарын көгілдір отынмен қамту жұмысы қарқынды жүруде

Газовая плита, газовые плиты, конфорки, газ, подача газа, отключение газа, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.02.2026 10:18 Фото: pxhere
2026 жылы 40 газдандыру жобасы 32 мың қазақстандықты "көк отынмен" қамтамасыз етеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР Энергетика министрлігінің мәліметіне сүйенсек, биыл 10 ауылдағы 32 мыңнан астам адам газға қол жеткізетін болады. Бұл жобалар Ақтөбе, Батыс Қазақстан, Жамбыл, Қарағанды, Қостанай, Қызылорда, Маңғыстау, Түркістан, Ұлытау мен Жетісу өңірлерін қамтиды.

"Бас қаланы газдандыру мәселесіне ерекше көңіл бөлінуде",- делінген ақпаратта.

Қазіргі таңда Астанада 300 мың тұрғынның 290 мыңы газбен қамтылған. Биыл "Шұбар", "Үркер", "Өндіріс", "Пригородный" және "Garden Village" тұрғын массивтерін қосып, қаланы газдандыру жұмыстары толық аяқталады. Сонымен қатар, 2026-2027 жылдары Кызылсуат, Қаражар және Тайтөбе елдімекендеріне газ жеткізіліп, тағы 26 мың адам қамтылатын болады.

Сурет: ҚР Энергетика министрлігі

Қосымша тауарлық газ көлемін қамтамасыз ету мақсатында "Бейнеу-Бозой-Шымкент" магистральді газ құбырының екінші желісінің бірінші кезеңі салынуда. Жыл соңына дейін жылына 10 млрд кубометр газ өткізе алатын құбырдың желілік бөлігін аяқтау көзделуде.

"Екінші кезеңде компрессорлық стансалар салу қарастырылған, бұл газ құбырының өткізу қабілетін жылына 15 млрд кубометрге дейін арттыруға мүмкіндік береді".ҚР Энергетика министрлігі

Бұған дейін Түркістан облысында 14 лауазымды тұлғаға қатысты үкім шыққанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
2030 жылға дейін Ұлытау облысының 63 мың тұрғыны көгілдір отынмен қамтамасыз етіледі
13:12, 03 желтоқсан 2025
2030 жылға дейін Ұлытау облысының 63 мың тұрғыны көгілдір отынмен қамтамасыз етіледі
Қазақстанды газдандыру: 2025 жылы қанша адам көгілдір отынмен қамтамасыз етіледі
09:53, 20 қаңтар 2025
Қазақстанды газдандыру: 2025 жылы қанша адам көгілдір отынмен қамтамасыз етіледі
Бразилияда отынмен жүретін ерекше көлік табылды
12:06, 10 қараша 2025
Бразилияда отынмен жүретін ерекше көлік табылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
"Хамзат скучный": претендент на пояс UFC сделал дерзкое заявление в адрес Чимаева
13:04, Бүгін
"Хамзат скучный": претендент на пояс UFC сделал дерзкое заявление в адрес Чимаева
Что "Барыс" противопоставит сегодня "Шанхайским Драконам" в КХЛ
12:43, Бүгін
Что "Барыс" противопоставит сегодня "Шанхайским Драконам" в КХЛ
"Кошмар" в весе Рахмонова хочет устроить бой года
12:28, Бүгін
"Кошмар" в весе Рахмонова хочет устроить бой года
Овечкин ответил на вопрос о продлении истекающего контракта с "Вашингтоном"
12:05, Бүгін
Овечкин ответил на вопрос о продлении истекающего контракта с "Вашингтоном"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: