Оқиғалар

Түркістан облысында 14 лауазымды тұлғаға қатысты үкім шықты: келтірілген шығын 583 млн теңгеден асты

20.02.2026 09:27
Түркістан облысында "Бәйдібек ауданының білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің лауазымды тұлғалары бюджет қаражатын жүйелі түрде жымқырды деген іс бойынша сот үкімі шықты. Бұл туралы 2026 жылғы 20 ақпанда Қаржылық мониторинг агенттігінің баспасөз қызметі хабарлады.

Таратылған мәліметке сәйкес, тергеу жұмыстарын Түркістан облысы бойынша Қаржылық мониторинг агенттігінің департаменті жүргізген.

Басшылар, бухгалтерлер және экономистерді қоса алғанда 18 лауазымды тұлға жалақы мен өзге де төлемдерге арналған бюджеттік өтінімдерді негізсіз ұлғайту арқылы ауданның 49 жалпы білім беретін мектеп қаражатын иемдену схемасын ұйымдастырған.

Бухгалтерия қызметкерлері электрондық жүйелерге әдейі жалған мәліметтер енгізіп отырған. Төлем ведомостары мен есеп парақтарына іс жүзінде жұмыс істемеген адамдар енгізілген немесе жалақы мен үстемеақылардың көлемі негізсіз өсірілген.

Операцияларға заңды сипат беру үшін қызметтік жазбалар, бұйрықтар, есеп ведомостары мен жұмыс уақыты табельдері сияқты жалған құжаттар пайдаланылған. Құжаттардың бір бөлігі төлемдер жүргізілгеннен кейін кері күнмен рәсімделіп немесе есептілікті сәйкестендіру мақсатында түзетілген.

Қаражат жалған тұлғалардың, оның ішінде туыстары мен таныстарының банктік шоттарына аударылып, кейін алдын ала келісілген үлестер бойынша қатысушылар арасында бөлінген.

Нәтижесінде мемлекетке келтірілген залал 583 млн теңгеден асты.

Тергеу барысында күдіктілер келтірілген шығынды толық өтеді.

Сот 14 адамды 3 жылдан 7 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасына кесті. Тағы 4 адамға қатысты іс рақымшылыққа байланысты тоқтатылды.

Үкім заңды күшіне енді.

