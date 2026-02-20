#Референдум-2026
Қоғам

Түркістан облысында полицейлер 15 күн бұрын жоғалған жылқыларды бір тәулікте тауып берді

Келес аудандық полиция бөліміне ауыл тұрғыны хабарласып, 15 күн бұрын жоғалған жылқыларын табуға көмек сұраған. , сурет - Zakon.kz жаңалық 20.02.2026 12:26 Сурет: ҚР ІІМ
Келес аудандық полиция бөліміне ауыл тұрғыны хабарласып, 15 күн бұрын жоғалған жылқыларын табуға көмек сұраған.

Оның айтуынша, үйінің маңындағы егістік алқапта жайылып жүрген 4 тайы жоғалып кеткен. Хабарлама түскен бойда учаскелік полиция инспекторлары мал иесімен бірге іздестіру жұмыстарын бастап кетті.

Тәртіп сақшылары ауыл маңындағы жайылымдармен егістік алқаптарды аралап қарап шықты.

Жүргізілген жедел іздестіру шаралары барысында жоғалған тайлар 4 шақырым қашықтықта орналасқан Келес өзенінің жағалауында жүрген жерінен анықталды.

Осылайша полиция қызметкерлері жоғалған малды аман-есен тауып, иесіне табыстады. Тұрғын тәртіп сақшыларының жедел әрекетіне ризашылығын білдіріп, шынайы алғысын айтты.

Түркістан облысында полицейлер тұрғынның жоғалған 25 жылқысын тауып берді
15:18, 30 қаңтар 2025
Түркістан облысында полицейлер тұрғынның жоғалған 25 жылқысын тауып берді
Түркістан облысында полицейлер жоғалған жасөспірімді талдың түбінен тапты
16:29, 12 қаңтар 2024
Түркістан облысында полицейлер жоғалған жасөспірімді талдың түбінен тапты
Түркістан облысында екі күн бұрын жоғалған қыз табылды
16:30, 12 тамыз 2023
Түркістан облысында екі күн бұрын жоғалған қыз табылды
Оқи отырыңыз
"Хамзат скучный": претендент на пояс UFC сделал дерзкое заявление в адрес Чимаева
13:04, Бүгін
"Хамзат скучный": претендент на пояс UFC сделал дерзкое заявление в адрес Чимаева
Что "Барыс" противопоставит сегодня "Шанхайским Драконам" в КХЛ
12:43, Бүгін
Что "Барыс" противопоставит сегодня "Шанхайским Драконам" в КХЛ
"Кошмар" в весе Рахмонова хочет устроить бой года
12:28, Бүгін
"Кошмар" в весе Рахмонова хочет устроить бой года
Овечкин ответил на вопрос о продлении истекающего контракта с "Вашингтоном"
12:05, Бүгін
Овечкин ответил на вопрос о продлении истекающего контракта с "Вашингтоном"
