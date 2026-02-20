#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
489.17
576.63
6.38
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
489.17
576.63
6.38
Қоғам

Қазақстанда аң терісінен жасалған бұйымдарды таңбалау уақытша тоқтатылды

Қазақстанда аң терісінен жасалған бұйымдарды таңбалау уақытша тоқтатылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.02.2026 14:56 Сурет: baraholka.com.ru
Цифрлық экономиканы дамыту орталығы ЖШС-нің бас директоры Бикеш Кұрманғалиева 2026 жылғы 20 ақпанда Қазақстанда аң терісінен жасалған бұйымдарды таңбалау уақытша тоқтатылғанын мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Оның айтуынша, бұл шешім технологияны жаңартуға байланысты қабылданған.

"Аң терісінен жасалған бұйымдарға қатысты таңбалау тоқтатылды. Бұған дейін олар таңбаланған, алайда бұл Еуразиялық экономикалық одақ аясында енгізілген алғашқы пилоттық жоба болатын. Ол кезде таңба бұйымға бөлек ілінетін. Дүкендерде таңба бөлек, тон бөлек ілініп тұратын жағдайлар болды. Тон сатылып, ал таңба қалып қоятын. Бұл таңбалау жүйесінің беделіне нұқсан келтірді", – деді Бикеш Кұрманғалиева.

Сондықтан ЕАЭО шеңберінде тондарды жеңіл өнеркәсіп тауарлары сияқты таңбалау ұсынылған.

"Яғни таңбаны бұйымның ішкі жапсырмасына тігіп орнату керек, оны өнімнен ажыратып алу мүмкін болмауы тиіс. Қазір технология өзгертіліп жатыр, сол себепті тондар уақытша таңбаланбайды. Енді олар келесі жылдан бастап жеңіл өнеркәсіп тауарларымен бірге таңбаланады", – деп қосты ол.

Бұған дейін ол Өнеркәсіп министрлігі тарапынан аяқ киім жеткізіліміне бақылау әлсіз екенін айтқан болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстан шекарасын күзеткен иттер аукционға шығарылды: әрекет желіде қызу талқыға түсті
16:05, Бүгін
Қазақстан шекарасын күзеткен иттер аукционға шығарылды: әрекет желіде қызу талқыға түсті
Аяқ киім жеткізіліміне бақылау әлсіз – тауарларды таңбалау операторы
13:05, Бүгін
Аяқ киім жеткізіліміне бақылау әлсіз – тауарларды таңбалау операторы
Қазақстанда сыра мен сыра сусындарына цифрлық таңбалау енгізіледі
14:18, 14 қаңтар 2026
Қазақстанда сыра мен сыра сусындарына цифрлық таңбалау енгізіледі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Нокаутировавший дагестанца чемпион UFC поддержал скандального бойца
16:41, Бүгін
Нокаутировавший дагестанца чемпион UFC поддержал скандального бойца
Сборная Узбекистана по боксу отправляет топ-бойцов на "малый чемпионат мира"
16:18, Бүгін
Сборная Узбекистана по боксу отправляет топ-бойцов на "малый чемпионат мира"
Анна Данилина не сумела выйти в финал топ-турнира в ОАЭ после триумфа в Катаре
16:11, Бүгін
Анна Данилина не сумела выйти в финал топ-турнира в ОАЭ после триумфа в Катаре
Лыжные акробаты из Казахстана завершили своё выступление на зимней Олимпиаде
16:07, Бүгін
Лыжные акробаты из Казахстана завершили своё выступление на зимней Олимпиаде
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: