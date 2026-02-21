СҚО-да өрт сөндірушілер кейуананы ажалдан аман алып қалды
Тұрғын үйдегі пәтердің ас бөлмесінде еден өртеніп, қою түтін пайда болған. 2026 жылғы 20 ақпан кешінде СҚО төтенше жағдайлар департаменті өрттің шығуына пеш үстінде қалған тамақ пен өшірілмеген газ себеп болғанын мәлімдеді.
Уақыт өте түтін бүкіл үйді жайлай бастаған. Үйде жалғыз тұратын 80 жастағы әйел ең алыс бөлме — жатын бөлмеде қамалып қалған. Аяғы сынған зейнеткер өздігінен шыға алмаған. Ол дереу көршісіне хабарласып, ол өрт сөндірушілерді шақырған.
Қоңыраудан кейін екі минут ішінде құтқарушылар оқиға орнына жеткен. Арнайы қорғаныс киімдері мен тыныс алу аппараттарын киген өрт сөндірушілер түтін арасымен өтіп, әйелді абайлап таза ауаға алып шыққан және өртті сөндіруге кіріскен. Өрт шағын аумақта сөндірілді.
Куәгерлердің айтуынша, жедел әрекет ету қайғылы жағдайдың алдын алуға мүмкіндік берген. Ал баспанасы зақымданған әйел өзін құтқарған жандарға алғысын білдірді.