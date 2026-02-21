#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
494.66
581.87
6.43
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
494.66
581.87
6.43
Қоғам

Астанадағы және Алматыдағы айырбастау орындарындағы доллар бағамы

Астанадағы және Алматыдағы айырбастау орындарындағы доллар бағамы, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.02.2026 12:06 Сурет: freepik
Материалда Қазақстан Республикасының Ұлттық банкінің, сондай-ақ Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі шетел валюталарының бағамы көрсетілген, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 21 ақпандағы жағдай бойынша Ұлттық банктегі валюталық курс:

  • АҚШ доллары – 496,04 теңге;
  • Еуро – 586,76 теңге;
  • Рубль – 6,45 теңге;
  • Қытай юані – 71,61 теңге.

Шетел валютасының бағамы уақытқа байланысты өзгеруі мүмкін. Төменде айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы көрсетілген.

Астана

  • Доллар: сатып алу – 495,96 теңге, сату – 502,96 теңге;
  • Еуро: сатып алу – 580,97 теңге, сату – 590,96 теңге;
  • Рубль: сатып алу – 6,4 теңге, сату – 6,7 теңге.

Алматы

  • Доллар: сатып алу – 498,01 теңге, сату – 501,21 теңге;
  • Еуро: сатып алу – 584,55 теңге, сату – 590,15 теңге;
  • Рубль: сатып алу – 6,37 теңге, сату – 6,48 теңге.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қазақстанда кейінгі он күнде қар құрсауынан 145 адам құтқарылды
14:40, Бүгін
Қазақстанда кейінгі он күнде қар құрсауынан 145 адам құтқарылды
Астана мен Алматыдағы ақша айырбастау орындарындағы валюта бағамы – 14 желтоқсан
11:22, 14 желтоқсан 2025
Астана мен Алматыдағы ақша айырбастау орындарындағы валюта бағамы – 14 желтоқсан
8 ақпандағы Алматы мен Астанадағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы қандай
15:00, 08 ақпан 2026
8 ақпандағы Алматы мен Астанадағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы қандай
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Флойд Мейвезер возобновил карьеру боксёра
14:48, Бүгін
Флойд Мейвезер возобновил карьеру боксёра
Главный злодей может подраться со звездой UFC в Белом доме
14:09, Бүгін
Главный злодей может подраться со звездой UFC в Белом доме
Дисквалификация Жанибека Алимханулы: последствия страшнее, чем вы можете себе представить
13:22, Бүгін
Дисквалификация Жанибека Алимханулы: последствия страшнее, чем вы можете себе представить
Хамзат Чимаев сделал заявление о смене веса
12:34, Бүгін
Хамзат Чимаев сделал заявление о смене веса
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: