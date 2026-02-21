Астанадағы және Алматыдағы айырбастау орындарындағы доллар бағамы
Материалда Қазақстан Республикасының Ұлттық банкінің, сондай-ақ Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі шетел валюталарының бағамы көрсетілген, деп хабарлайды Zakon.kz.
2026 жылғы 21 ақпандағы жағдай бойынша Ұлттық банктегі валюталық курс:
- АҚШ доллары – 496,04 теңге;
- Еуро – 586,76 теңге;
- Рубль – 6,45 теңге;
- Қытай юані – 71,61 теңге.
Шетел валютасының бағамы уақытқа байланысты өзгеруі мүмкін. Төменде айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы көрсетілген.
Астана
- Доллар: сатып алу – 495,96 теңге, сату – 502,96 теңге;
- Еуро: сатып алу – 580,97 теңге, сату – 590,96 теңге;
- Рубль: сатып алу – 6,4 теңге, сату – 6,7 теңге.
Алматы
- Доллар: сатып алу – 498,01 теңге, сату – 501,21 теңге;
- Еуро: сатып алу – 584,55 теңге, сату – 590,15 теңге;
- Рубль: сатып алу – 6,37 теңге, сату – 6,48 теңге.
