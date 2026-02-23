Қазақстанда үндістандық препарат сериясын қолдануға тыйым салынды
Қазақстан Республикасы ДСМ медициналық және фармацевтикалық бақылау комитетінің төрағасы 2026 жылғы 11 ақпанда дәрілік затты медициналық мақсатта қолдануға тыйым салу және оны айналымнан алып қою туралы бұйрыққа қол қойды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Құжатта:
"Десилмакс" дәрілік затының (үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 100 мг, пішінді ұяшықты қаптамада 4 таблеткадан, картон қорапта 1 пішінді қаптама), өндірушісі – "Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед" (Үндістан), сериясы BSE92301A, жарамдылық мерзімі 07.2026 жылға дейін – медициналық мақсатта қолданылуына тыйым салынсын және айналымнан алып қойылсын", – делінген құжатта.
Бұйрық қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.
Хабарламада айтылғандай, препаратты айналымнан алып қоюға 2026 жылғы 6 ақпандағы "Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сараптау ұлттық орталығы" ШЖҚ РМК-ның Комитетке жолдаған хаты және 2025 жылғы 3 ақпандағы сынақ хаттамасы негіз болған.
