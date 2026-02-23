Талдықорғанда жыл басынан бері дрон көмегімен 145 құқық бұзушылық анықталды
Талдықорған қаласының патрульдік полиция ротасының қызметкерлері қызметтің жеделдігі мен тиімділігін арттыруға мүмкіндік беретін цифрлық шешімдерді белсенді түрде енгізуде.
Қазіргі заманғы планшеттер қағаз хаттамалардың орнын басты: әкімшілік материалдарды рәсімдеу енді бірнеше минутты ғана алады, ал құжаттарды тексеру сәйкестендіру нөмірі арқылы жүзеге асырылады. Бұл уақытты үнемдеуге және процестің ашықтығын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
Ерекше назар ұшқышсыз ұшу аппараттарын қолдануға аударылуда. Жыл басынан бері дрон көмегімен 145 құқық бұзушылық анықталды, олардың бірқатарын жерден дер кезінде тіркеу қиын болар еді.
Атап айтқанда: — 125 жол қозғалысы ережесін бұзу дерегі; — 20 "нөлдік төзімділік" қағидатын бұзу фактісі (қоғамдық орындарда темекі шегуден бастап қоқыс тастауға дейін).
Дрондар жолдағы ахуалды бақылауға, құқық бұзушылықтарды тіркеуге және қолжетімділігі шектеулі аумақтарда да жедел әрекет етуге мүмкіндік береді. Адам көзі байқамауы мүмкін жайттарды заманауи технологиялар жоғары дәлдікпен анықтайды.
"Біздің басты міндетіміз – тұрғындардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету және қаланы жол қозғалысына қатысушылар үшін жайлы ету. Цифрлық технологияларды пайдалану құқық бұзушылықтарды жедел анықтауға және қызмет тиімділігін арттыруға ықпал етеді", — деп атап өтті Талдықорған қаласы патрульдік полициясының өкілі.
Жүйелі цифрландыру заманауи полицияның – қауіпсіздік пен қоғам сеніміне бағытталған жоғары технологиялық қызмет екенін айқын көрсетеді.