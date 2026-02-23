#Референдум-2026
Қоғам

Талдықорғанда жыл басынан бері дрон көмегімен 145 құқық бұзушылық анықталды

Дрон, дроны, беспилотный летательный аппарат, беспилотник, беспилотники, БПЛА, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.02.2026 09:53 Фото: unsplash
Қарқынды дамып жатқан технологиялар дәуірінде қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жаңа сапалы деңгейге көтерілуде.

Талдықорған қаласының патрульдік полиция ротасының қызметкерлері қызметтің жеделдігі мен тиімділігін арттыруға мүмкіндік беретін цифрлық шешімдерді белсенді түрде енгізуде.

Қазіргі заманғы планшеттер қағаз хаттамалардың орнын басты: әкімшілік материалдарды рәсімдеу енді бірнеше минутты ғана алады, ал құжаттарды тексеру сәйкестендіру нөмірі арқылы жүзеге асырылады. Бұл уақытты үнемдеуге және процестің ашықтығын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

Ерекше назар ұшқышсыз ұшу аппараттарын қолдануға аударылуда. Жыл басынан бері дрон көмегімен 145 құқық бұзушылық анықталды, олардың бірқатарын жерден дер кезінде тіркеу қиын болар еді.

Атап айтқанда: — 125 жол қозғалысы ережесін бұзу дерегі; — 20 "нөлдік төзімділік" қағидатын бұзу фактісі (қоғамдық орындарда темекі шегуден бастап қоқыс тастауға дейін).

Дрондар жолдағы ахуалды бақылауға, құқық бұзушылықтарды тіркеуге және қолжетімділігі шектеулі аумақтарда да жедел әрекет етуге мүмкіндік береді. Адам көзі байқамауы мүмкін жайттарды заманауи технологиялар жоғары дәлдікпен анықтайды.

"Біздің басты міндетіміз – тұрғындардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету және қаланы жол қозғалысына қатысушылар үшін жайлы ету. Цифрлық технологияларды пайдалану құқық бұзушылықтарды жедел анықтауға және қызмет тиімділігін арттыруға ықпал етеді", — деп атап өтті Талдықорған қаласы патрульдік полициясының өкілі.

Жүйелі цифрландыру заманауи полицияның – қауіпсіздік пен қоғам сеніміне бағытталған жоғары технологиялық қызмет екенін айқын көрсетеді.

Оқи отырыңыз
Павлодарда дрондардың көмегімен 200 құқық бұзушылықтың жолы кесілді
12:24, 23 шілде 2025
Республикалық жедел-профилактикалық шара: 1200 құқық бұзушылық анықталды
ІІМ: Пиротехникалық бұйымдарды заңсыз қолданудың 90 дерегі анықталды
12:39, 19 желтоқсан 2025
12:26, 16 желтоқсан 2025
Республикалық жедел-профилактикалық шара: 1200 құқық бұзушылық анықталды
ІІМ: Пиротехникалық бұйымдарды заңсыз қолданудың 90 дерегі анықталды
12:39, 19 желтоқсан 2025
ІІМ: Пиротехникалық бұйымдарды заңсыз қолданудың 90 дерегі анықталды
Капитан "Барыса" достиг знакового достижения в КХЛ
15:18, Бүгін
15:18, Бүгін
Капитан "Барыса" достиг знакового достижения в КХЛ
Олимпийский обидчик Нурбека Оралбая проведёт дебютный бой в промоушене Усика
15:06, Бүгін
Итальянский гонщик "Астаны" занял второе место во французской гонке
Итальянский гонщик "Астаны" занял второе место во французской гонке
14:39, Бүгін
Итальянский гонщик "Астаны" занял второе место во французской гонке
Казахстан на "малом чемпионате мира по боксу": здесь били Хабиба и нокаутировали Джалолова
14:09, Бүгін
Казахстан на "малом чемпионате мира по боксу": здесь били Хабиба и нокаутировали Джалолова
