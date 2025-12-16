Республикалық жедел-профилактикалық шара: 1200 құқық бұзушылық анықталды
Іс-шара барысында 1200-ден астам құқық бұзушылық анықталды. Көлік полицейлері 13 қылмыс пен қылмыстық теріс қылықты тіркеп, олардың 12-сін дереу ашты. Сонымен қатар іздеуде жүрген 12 адам ұсталды.
Әкімшілік құқық бұзушылықтарды анықтауға ерекше көңіл бөлінді: 1245 азамат жауапкершілікке тартылды.
Ең көп тіркелген құқық бұзушылықтар – қоғамдық орындарда тиісу (108 факт) және алкогольдік ішімдіктерді ішу мен қоғамдық орындарға мас күйінде келу (96 факт). Түнгі уақытта көлік нысандарында заңды өкілдері жоқ 24 кәмелетке толмаған анықталып, олардың 14-і бейімдеу орталығына орналастырылды.
Сонымен қатар көші-қон заңнамасын бұзу деректері де тіркеліп, 49 шетел азаматы әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Қауіпсіздікті күшейту мақсатында іс-шараға кинологиялық қызмет орталығының қызметкерлері тартылып, қызметтік-іздестіру иттерімен патрульдеу жүргізілді.
Көліктегі полиция департаменті көлік нысандарында құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету және азаматтардың қауіпсіздігін қорғау жұмыстарын жалғастыра береді.