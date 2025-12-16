#Халық заңгері
Оқиғалар

Республикалық жедел-профилактикалық шара: 1200 құқық бұзушылық анықталды

Қоғамдық қауіпсіздікті нығайту және көлік инфрақұрылымы нысандарында құқық бұзушылықтардың алдын алу мақсатында көліктегі полиция департаменті 11–13 желтоқсан аралығында республикалық &quot;Құқықтық тәртіп&quot; жедел-профилактикалық іс-шарасын ұйымдастырды., сурет - Zakon.kz жаңалық 16.12.2025 12:26 Сурет: ҚР ІІМ
Қоғамдық қауіпсіздікті нығайту және көлік инфрақұрылымы нысандарында құқық бұзушылықтардың алдын алу мақсатында көліктегі полиция департаменті 11–13 желтоқсан аралығында республикалық "Құқықтық тәртіп" жедел-профилактикалық іс-шарасын ұйымдастырды.

Іс-шара барысында 1200-ден астам құқық бұзушылық анықталды. Көлік полицейлері 13 қылмыс пен қылмыстық теріс қылықты тіркеп, олардың 12-сін дереу ашты. Сонымен қатар іздеуде жүрген 12 адам ұсталды.

Әкімшілік құқық бұзушылықтарды анықтауға ерекше көңіл бөлінді: 1245 азамат жауапкершілікке тартылды.

Ең көп тіркелген құқық бұзушылықтар – қоғамдық орындарда тиісу (108 факт) және алкогольдік ішімдіктерді ішу мен қоғамдық орындарға мас күйінде келу (96 факт). Түнгі уақытта көлік нысандарында заңды өкілдері жоқ 24 кәмелетке толмаған анықталып, олардың 14-і бейімдеу орталығына орналастырылды.

Сонымен қатар көші-қон заңнамасын бұзу деректері де тіркеліп, 49 шетел азаматы әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Қауіпсіздікті күшейту мақсатында іс-шараға кинологиялық қызмет орталығының қызметкерлері тартылып, қызметтік-іздестіру иттерімен патрульдеу жүргізілді.

Көліктегі полиция департаменті көлік нысандарында құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету және азаматтардың қауіпсіздігін қорғау жұмыстарын жалғастыра береді.

