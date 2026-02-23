#Референдум-2026
Қоғам

2025 жылы 300 мыңнан астам жас алматылық қалалық жобаларға тартылды

2025 жылы Алматы жастары жұмысшы кәсіптерін дамыту, құқықтық тәрбие беру, экология, медиа, мәдениет және халықаралық ынтымақтастық бағыттарындағы жобалар арқылы қаланың дамуына қомақты үлес қосты. , сурет - Zakon.kz жаңалық 23.02.2026 10:55 Сурет: Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі
2025 жылы Алматы жастары жұмысшы кәсіптерін дамыту, құқықтық тәрбие беру, экология, медиа, мәдениет және халықаралық ынтымақтастық бағыттарындағы жобалар арқылы қаланың дамуына қомақты үлес қосты.

Бұл туралы қаланың Жастар саясаты басқармасының өкілдері өткен жылдың қорытындысы бойынша есеп беру барысында мәлімдеді.

Қазақстанда жарияланған Жұмысшы мамандықтар жылы аясында Алматыда 120-дан астам іс-шара ұйымдастырылды. Медиа-контент әзірлеу маңызды бағыттардың біріне айналды. Атап айтқанда, "Бейне" деректі жобасы аясында ұста, өрт сөндіруші-құтқарушы, әлеуметтік кәсіпкер және өзге де мамандықтар туралы 10 шағын фильм түсірілді.

"Заң және тәртіп" тұжырымдамасы шеңберінде жастардың құқықтық санасын қалыптастыруға және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті нығайтуға бағытталған бағдарлама аясында 330-дан астам іс-шара өткізілді. "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы еріктілік" және Adal urpaq жобалары көптеген жасты біріктірді.

Экологиялық белсенділік те жоғары деңгейде болды. "Таза Қазақстан" акциясы аясында 570-тен астам іс-шара өткізіліп, оған 125 мыңнан астам адам қамтылды. Фестивальдер, онлайн-челлендждер мен рейдтер ұйымдастырылды. 120 гектардан астам аумақ тазартылып, студенттер мен қауымдастық орталықтарының резиденттері қатысқан акция барысында 200 тоннадан астам қоқыс жиналды.

2025 жылы Алматы ресми түрде түркі әлемінің Жастар астанасы болды. Тамыз айынан бастап форумдар, фестивальдер, жастардың тәжірибе алмасу бағдарламалары және TURKCUP 2025 халықаралық КВН жобасын қамтыған 100-ден астам іс-шара жүзеге асырылды.

Жастар саясаты басқармасының мәліметінше, 2026 жылы жасанды интеллектті енгізу мен цифрландыруды дамытуға, еріктілік қозғалысын кеңейтуге, жастардың шығармашылық әлеуетін арттыруға, нашақорлықтың алдын алуға, спорттық белсенділікті күшейтуге, сондай-ақ халықаралық жастар ынтымақтастығын нығайтуға бағытталған 9 серпінді жобаны жүзеге асыру жоспарланып отыр.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
