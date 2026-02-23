#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
494.66
581.87
6.43
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
494.66
581.87
6.43
Қоғам

2026 жылғы референдум: Алматыдағы дауыс беруге құқығы бар азаматтар саны аталды

Референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетень, бюллетени, избирательная урна, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.02.2026 12:47 Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 23 ақпандағы Референдумның Орталық комиссиясы отырысында Алматы әкімдігі аппаратының жетекшісі Ерлан Исабеков мегаполисте дауыс беру қалай өтетіні туралы айтып берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Исабеков қалада референдумға қатысу құқығы бар адамдардың тізімін жасау жұмысы жүргізілгенін атап өтті.

"2026 жылғы 22 ақпанда осы тізімдерге 1 миллионнан астам азамат енгізілді. Сол күні мәліметтер заңға сәйкес жеке деректерді қорғау талаптарын ескере отырып сайлау учаскелеріне берілді. Жұмыс істейтін бірыңғай колл-орталық – 0318, сондай-ақ телеграм-бот іске қосылды. Қалалық әкімдіктің сайтында азаматтар өздерін тізімнен тексере алады", – деді спикер.

Оның дерегі бойынша, қалада 9 аумақтық комиссия және 654 сайлау учаскесі жұмыс істейді.

"Барлық студенттердің үштен бірі Алматыда оқиды. Қалада 35 жоғары оқу орны және 88 колледж бар. Оларда 307 174 студент білім алады, оның ішінде 230 800 – кәмелетке толғандар. Алайда 85 238 студент дауыс беруге құқылы, қалғандары басқа қалалардың студенттері немесе шетел азаматтары. Барлықтары бойынша тиісті жұмыстар жүргізілді. 28 368 адам – профессорлық-оқытушылық құрам және олармен бірге тұратын адамдар", – деп қорытындылады Ерлан Исабеков.

Сонымен қатар, 2026 жылғы 12 ақпанда Референдум Орталық комиссиясының мүшесі Азамат Айманақұмов хабарлағандай, 2026 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша тұрақты тіркелген 12 416 759 азамат сайлаушылар тізіміне енгізілген.

Еске салайық, 2026 жылғы 11 ақпанда Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев республикалық референдумды 2026 жылғы 15 наурызда өткізуді көздейтін Жарлыққа қол қойған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Референдум: Мәжіліс спикері Ерлан Қошанов дауыс берді
09:31, 06 қазан 2024
Референдум: Мәжіліс спикері Ерлан Қошанов дауыс берді
Референдум - 2024: Сайлаушылар саны бойынша көш бастаған өңірлер аталды
16:27, 06 қазан 2024
Референдум - 2024: Сайлаушылар саны бойынша көш бастаған өңірлер аталды
Референдумның түпкілікті нәтижелері: 5,5 миллионнан астам қазақстандық АЭС салуға дауыс берді
11:39, 08 қазан 2024
Референдумның түпкілікті нәтижелері: 5,5 миллионнан астам қазақстандық АЭС салуға дауыс берді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Капитан "Барыса" достиг знакового достижения в КХЛ
15:18, Бүгін
Капитан "Барыса" достиг знакового достижения в КХЛ
Олимпийский обидчик Нурбека Оралбая проведёт дебютный бой в промоушене Усика
15:06, Бүгін
Олимпийский обидчик Нурбека Оралбая проведёт дебютный бой в промоушене Усика
Итальянский гонщик "Астаны" занял второе место во французской гонке
14:39, Бүгін
Итальянский гонщик "Астаны" занял второе место во французской гонке
Казахстан на "малом чемпионате мира по боксу": здесь били Хабиба и нокаутировали Джалолова
14:09, Бүгін
Казахстан на "малом чемпионате мира по боксу": здесь били Хабиба и нокаутировали Джалолова
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: