2026 жылғы референдум: Алматыдағы дауыс беруге құқығы бар азаматтар саны аталды
Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 23 ақпандағы Референдумның Орталық комиссиясы отырысында Алматы әкімдігі аппаратының жетекшісі Ерлан Исабеков мегаполисте дауыс беру қалай өтетіні туралы айтып берді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Исабеков қалада референдумға қатысу құқығы бар адамдардың тізімін жасау жұмысы жүргізілгенін атап өтті.
"2026 жылғы 22 ақпанда осы тізімдерге 1 миллионнан астам азамат енгізілді. Сол күні мәліметтер заңға сәйкес жеке деректерді қорғау талаптарын ескере отырып сайлау учаскелеріне берілді. Жұмыс істейтін бірыңғай колл-орталық – 0318, сондай-ақ телеграм-бот іске қосылды. Қалалық әкімдіктің сайтында азаматтар өздерін тізімнен тексере алады", – деді спикер.
Оның дерегі бойынша, қалада 9 аумақтық комиссия және 654 сайлау учаскесі жұмыс істейді.
"Барлық студенттердің үштен бірі Алматыда оқиды. Қалада 35 жоғары оқу орны және 88 колледж бар. Оларда 307 174 студент білім алады, оның ішінде 230 800 – кәмелетке толғандар. Алайда 85 238 студент дауыс беруге құқылы, қалғандары басқа қалалардың студенттері немесе шетел азаматтары. Барлықтары бойынша тиісті жұмыстар жүргізілді. 28 368 адам – профессорлық-оқытушылық құрам және олармен бірге тұратын адамдар", – деп қорытындылады Ерлан Исабеков.
Сонымен қатар, 2026 жылғы 12 ақпанда Референдум Орталық комиссиясының мүшесі Азамат Айманақұмов хабарлағандай, 2026 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша тұрақты тіркелген 12 416 759 азамат сайлаушылар тізіміне енгізілген.
Еске салайық, 2026 жылғы 11 ақпанда Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев республикалық референдумды 2026 жылғы 15 наурызда өткізуді көздейтін Жарлыққа қол қойған болатын.
