Мексикадағы тәртіпсіздіктер: СІМ қазақстандықтарға үндеу жасады
Елдегі тұрақсыздыққа "Халисконың жаңа буыны" деп аталатын ірі қылмыстық топ жетекшісі Рубен Немесио Осегера Сервантестің (лақап аты – Эль Менчо) жойылуы себеп болған. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін билік армия мен ұлттық гвардия күштерін жұмылдырды.
2026 жылғы 23 ақпанда СІМ Zakon.kz-ке берген түсініктемесінде Қазақстанның Мексикадағы елшілігі жағдайдың даму барысын мұқият бақылап отырғанын және отандастармен тұрақты байланыс орнатқанын хабарлады.
"Қазақстан азаматтарына сабыр сақтап, қырағылық танытып, қауіпсіз орындарда болу ұсынылады", – деп мәлімдеді министрліктің баспасөз қызметі.
Қазіргі уақытта Мексикадағы елшілікте 35 қазақстандық консулдық есепте тұр.
The people doing this to Mexico today are the same people ICE agents are trying to deport from the U.S.— Mahyar Tousi (@MahyarTousi) February 22, 2026
Be more grateful to your government, liberals. pic.twitter.com/AC8KZhV9ID
Айта кетейік, Эль Менчо әлемдегі ең қауіпті әрі іздеуде жүрген есірткі қылмыскерлерінің бірі саналған. Оның басшылығымен аталған топ халықаралық деңгейде есірткі тасымалын (әсіресе фентанил), бәсекелес топтарға және күштік құрылымдарға қарулы шабуылдарды, сондай-ақ жоғары технологиялы қару қолдануды кеңейткен.
Бұған дейін 2026 жылдың қаңтар айының басында Мексика президенті Клаудия Шейнбаум АҚШ тарапынан ықтимал шабуыл қаупіне қатысты пікір білдірген еді.