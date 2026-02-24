Қолайсыз ауа райы: Ақмола облысында мыңдаған көлік полиция бақылауымен қозғалды
Ақмола облысы аумағындағы автожолдарда қалың қар мен боран салдарынан жол қозғалысы күрделене түсті.
Көру мүмкіндігі шектелген жағдайда патрульдік қызметтер көлік құралдарын ілесіп алып жүруді ұйымдастырып, трассалардың аса қауіпті учаскелерінде қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз етті.
Құқық қорғау органдарының мәліметінше, бір тәулік ішінде полиция қызметкерлері 2400-ге жуық автокөлікті ілесіп өткізген.
Оның 1940-ы жеңіл автокөлік, ал 460-ы жүк көлігі. Тәртіп сақшыларының айтуынша, күрделі метеожағдайға қарамастан, жүргізушілер уақытша шектеулерге түсіністікпен қарап, полиция қызметкерлерінен ілесіп жүруді ұйымдастыруды сұраған.
Патрульдік қызметтердің негізгі мақсаты – жол-көлік оқиғаларының алдын алу және өңірдегі автожолдарда кептеліс туындауына жол бермеу. Полиция өкілдері жүргізушілерге ауа райы жағдайын ескеріп, жылдамдық режимін сақтауды және жағдай тұрақталғанға дейін алыс сапарлардан бас тартуды ұсынады.