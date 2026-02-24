#Референдум-2026
Қоғам

Қолайсыз ауа райы: Ақмола облысында мыңдаған көлік полиция бақылауымен қозғалды

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.02.2026 09:32 Фото: pexels
Ақмола облысында қарлы боранда патрульдік полиция қызметкерлері 2400-ге жуық автокөлікті ілесіп алып жүрді.

Ақмола облысы аумағындағы автожолдарда қалың қар мен боран салдарынан жол қозғалысы күрделене түсті.

Көру мүмкіндігі шектелген жағдайда патрульдік қызметтер көлік құралдарын ілесіп алып жүруді ұйымдастырып, трассалардың аса қауіпті учаскелерінде қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз етті.

Құқық қорғау органдарының мәліметінше, бір тәулік ішінде полиция қызметкерлері 2400-ге жуық автокөлікті ілесіп өткізген.

Оның 1940-ы жеңіл автокөлік, ал 460-ы жүк көлігі. Тәртіп сақшыларының айтуынша, күрделі метеожағдайға қарамастан, жүргізушілер уақытша шектеулерге түсіністікпен қарап, полиция қызметкерлерінен ілесіп жүруді ұйымдастыруды сұраған.

Патрульдік қызметтердің негізгі мақсаты – жол-көлік оқиғаларының алдын алу және өңірдегі автожолдарда кептеліс туындауына жол бермеу. Полиция өкілдері жүргізушілерге ауа райы жағдайын ескеріп, жылдамдық режимін сақтауды және жағдай тұрақталғанға дейін алыс сапарлардан бас тартуды ұсынады.

Ақмола облысында патрульдік полиция 1400 көліктен тұратын автоколоннаны ертіп жүрді
11:32, 09 қараша 2025
Ақмола облысында патрульдік полиция 1400 көліктен тұратын автоколоннаны ертіп жүрді
Ақмола облысында патрульдік полицейлер жоғалған жасөспірімді тапты
10:24, 17 қазан 2025
Ақмола облысында патрульдік полицейлер жоғалған жасөспірімді тапты
Ақмола облысында есірткіге мас күйінде жүргізуші ұсталды
20:06, 13 маусым 2024
Ақмола облысында есірткіге мас күйінде жүргізуші ұсталды
