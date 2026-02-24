#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-3°
$
497.33
586.7
6.48
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-3°
$
497.33
586.7
6.48
Қоғам

Алтынкөл – Қорғас торабының өткізу қабілеті екі есеге жуық артады

Ремонт железной дороги, ЖД, железная дорога, строительство ЖД, железнодорожное строительство, ремонт ЖД, строительство железной дороги , сурет - Zakon.kz жаңалық 24.02.2026 11:25 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Алтынкөл – Жетіген учаскесінде жалпы ұзындығы 32 шақырымды құрайтын екі аралықта екінші жолдардың құрылысы жалғасуда, оны жыл соңына дейін аяқтау жоспарланып отыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Көлік министрлігінің мәліметінше, Алтынкөл станциясы мен Қорғас шекаралық өткелі бірыңғай теміржол-шегаралық кешенді құрайды және халықаралық көлік дәлізінің маңызды буыны болып табылады. Аталған торап елдің транзиттік әлеуетін арттыруда ерекше рөл атқарады.

Алтынкөл – Қорғас торабы арқылы экспорт-импорт және транзиттік жүк тасымалының едәуір көлемі жүзеге асырылады. Инфрақұрылым жүктерді жедел өңдеуді, контейнерлерді қайта тиеуді және екі мемлекеттің теміржол қызметтерінің үйлесімді жұмысын қамтамасыз етеді.

"Қазіргі уақытта ауқымды жаңғырту бағдарламасы іске асырылуда. Алтынкөл – Жетіген учаскесінде жалпы ұзындығы 32 шақырымды құрайтын екі аралықта екінші жолдардың құрылысы жалғасуда, сондай-ақ 5 жаңа және 8 қолданыстағы айырықты дамыту жұмыстары жүргізілуде. Бұл желінің өткізу қабілетін тәулігіне 18 жұп пойыздан 33 жұп пойызға дейін арттыруға мүмкіндік береді",- делінген ақпаратта.

Жобаларды аяқтау 2026 жылға жоспарланған. Оларды іске асыру Қазақстанның Еуропа мен Азия арасындағы транзиттік көпір ретіндегі стратегиялық рөлін күшейтіп, ұлттық көлік-логистика жүйесінің тиімділігін арттырады.

Бұған дейін Астанада өтетін экология саммиті Аралдың тағдырын талқыламақ екенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Батыс Қазақстан өңірінде екі республикалық маңызы бар күре жолдың құрылысы аяқталуға жақын
10:14, 23 шілде 2024
Батыс Қазақстан өңірінде екі республикалық маңызы бар күре жолдың құрылысы аяқталуға жақын
Алматыда жыл соңына дейін 274 көше жөнделеді
13:06, 03 мамыр 2024
Алматыда жыл соңына дейін 274 көше жөнделеді
Алматы-1 вокзалы қайта жаңғыртудан кейін қандай кейіпте болады
13:25, 18 ақпан 2026
Алматы-1 вокзалы қайта жаңғыртудан кейін қандай кейіпте болады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Топурия и Двалишвили проведут тренировочный лагерь с "кошмаром" Рахмонова в Грузии
11:15, Бүгін
Топурия и Двалишвили проведут тренировочный лагерь с "кошмаром" Рахмонова в Грузии
Сенсационную победу Шайдорова на ОИ высоко оценили в США
10:58, Бүгін
Сенсационную победу Шайдорова на ОИ высоко оценили в США
Боец из России пытался повторить трюк чемпиона UFC, но сломал ногу
10:41, Бүгін
Боец из России пытался повторить трюк чемпиона UFC, но сломал ногу
Обещавший престижное авто отцу Шайдорова бизнесмен сдержал своё слово
10:36, Бүгін
Обещавший престижное авто отцу Шайдорова бизнесмен сдержал своё слово
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: