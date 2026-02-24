Жылу құбырының жарылуынан зардап шеккен алматылықтар өтемақы талап етуде
КТК телеарнасының мәліметінше, апат кезінде жеке сектор аумағын қайнаған су басқан. Зардап шеккендердің үшеуі ауруханаға жатқызылды. Көптеген үйлердің жөндеу жұмыстары, жиһаздары мен тұрмыстық техникалары толықтай жарамсыз болып қалған. Тұрғындар келген шығын көлемін есептеп жатыр.
Жергілікті халықтың айтуынша, бұл аудандағы екінші коммуналдық апат. Мамандардың дерегіне сүйенсек, аумақтағы құбыр желісіне 55 жыл болған. Жарты ғасырдан асқан желілердің әбден тозғанын коммуналдық қызмет өкілдері де мойындады. Апаттан кейін жұмысшылар құбырлардың бір бөлігін ғана ауыстырған.
Компания өкілдері алматылықтарға келтірілген шығынды өтеп беруге уәде еткен. Алайда өтемақы мөлшері арнайы бағалау нәтижесі бойынша анықталмақ. Сонымен қатар тұрғындар қаржылай өтемнен бөлек, өз қауіпсіздіктеріне алаңдаулы. Олар мұндай жағдайдың қайталануынан қорқып, жылу желілерін толықтай жаңартуды талап етуде.
