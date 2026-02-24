#Референдум-2026
Қоғам

Жылу құбырының жарылуынан зардап шеккен алматылықтар өтемақы талап етуде

Пациенты в палате, палата, лечение, медицинское учреждение, больница, госпитализация, врач, доктор, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.02.2026 12:54 Фото: Zakon.kz
22 ақпанға қараған түні Алматыда жылу құбыры жарылып, салдарынан төрт адам зардап шекті. Қазір олар келтірілген шығын үшін өтемақы талап етіп отыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

КТК телеарнасының мәліметінше, апат кезінде жеке сектор аумағын қайнаған су басқан. Зардап шеккендердің үшеуі ауруханаға жатқызылды. Көптеген үйлердің жөндеу жұмыстары, жиһаздары мен тұрмыстық техникалары толықтай жарамсыз болып қалған. Тұрғындар келген шығын көлемін есептеп жатыр.

Жергілікті халықтың айтуынша, бұл аудандағы екінші коммуналдық апат. Мамандардың дерегіне сүйенсек, аумақтағы құбыр желісіне 55 жыл болған. Жарты ғасырдан асқан желілердің әбден тозғанын коммуналдық қызмет өкілдері де мойындады. Апаттан кейін жұмысшылар құбырлардың бір бөлігін ғана ауыстырған.

Компания өкілдері алматылықтарға келтірілген шығынды өтеп беруге уәде еткен. Алайда өтемақы мөлшері арнайы бағалау нәтижесі бойынша анықталмақ. Сонымен қатар тұрғындар қаржылай өтемнен бөлек, өз қауіпсіздіктеріне алаңдаулы. Олар мұндай жағдайдың қайталануынан қорқып, жылу желілерін толықтай жаңартуды талап етуде.

Бұған дейін Ауыл шаруашылығы министрлігі сиыр етін экспорттауға тыйым салу туралы ақпаратқа түсініктеме бергенін жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Семейде шыршадан құлаған мұғалімнің әйелі өтемақы талап етіп отыр
22:51, 09 қаңтар 2025
Семейде шыршадан құлаған мұғалімнің әйелі өтемақы талап етіп отыр
Жұлынып кеткен доңғалақ пен есік: Алматыда жантүршігерлік жол апаты болды
09:44, 30 қараша 2025
Жұлынып кеткен доңғалақ пен есік: Алматыда жантүршігерлік жол апаты болды
Алматыда болған жол апатынан екі адам ауруханаға түсті - кінәлі ізін суытып үлгерген
10:39, 24 ақпан 2025
Алматыда болған жол апатынан екі адам ауруханаға түсті - кінәлі ізін суытып үлгерген
