Қоғам

"Қарулы шабуыл болады": Петропавлда полицейлер жалған ақпарат таратқан жасөспірімді анықтады

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.02.2026 14:37 Фото: Zakon.kz
Петропавлда полицейлер қаладағы оқу орындарының біріне қарулы шабуыл жасалатыны жөнінде көрінеу жалған ақпарат таратқан жасөспірімнің жеке басын анықтады.

Оқушы Telegram-арна ашып, облыстық мамандандырылған мектеп-интернатқа шабуыл жасалады деген мазмұнда хабарлама жариялаған.

Сонымен қатар қауіптің алдын алу үшін ақша аударуды талап еткен. Ақпаратты жариялағаннан кейін ол бұл хабарламаны аталған мектептің оқушыларына мессенджер арқылы таратып жіберген.

Анықталғандай, кәмелетке толмаған жасөспірім 2024 жылға дейін осы білім беру мекемесінде оқыған. Өз әрекетін "әзілдегім келді" деп түсіндірген.

Қазіргі уақытта күдіктінің жеке басы анықталып, тиісті тергеу амалдары жүргізілуде. ІІМ өкілдері көрінеу жалған терроризм актісі туралы хабарлағаны үшін қылмыстық жауапкершілік көзделгенін ескертеді.

Мұндай әрекеттер қоғамда дүрбелең туғызып, азаматтардың алаңдаушылығын арттырады және заң аясында ауыр салдарға әкеледі.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қарағандыда оқушыларға бағытталған шабуыл туралы ақпараттан кейін полиция мектептердегі күзетті күшейтті
12:23, 23 желтоқсан 2025
Қарағандыда оқушыларға бағытталған шабуыл туралы ақпараттан кейін полиция мектептердегі күзетті күшейтті
Жаңаөзенде жалған ақпарат таратқан адам анықталып, жауапкершілікке тартылды
11:02, 07 сәуір 2024
Жаңаөзенде жалған ақпарат таратқан адам анықталып, жауапкершілікке тартылды
Батыс Қытай – Батыс Еуропа тас жолындағы "митинг" жөнінде жалған ақпарат таратқан екі адам ұсталды
17:44, 14 сәуір 2023
Батыс Қытай – Батыс Еуропа тас жолындағы "митинг" жөнінде жалған ақпарат таратқан екі адам ұсталды
