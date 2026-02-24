"Қарулы шабуыл болады": Петропавлда полицейлер жалған ақпарат таратқан жасөспірімді анықтады
Оқушы Telegram-арна ашып, облыстық мамандандырылған мектеп-интернатқа шабуыл жасалады деген мазмұнда хабарлама жариялаған.
Сонымен қатар қауіптің алдын алу үшін ақша аударуды талап еткен. Ақпаратты жариялағаннан кейін ол бұл хабарламаны аталған мектептің оқушыларына мессенджер арқылы таратып жіберген.
Анықталғандай, кәмелетке толмаған жасөспірім 2024 жылға дейін осы білім беру мекемесінде оқыған. Өз әрекетін "әзілдегім келді" деп түсіндірген.
Қазіргі уақытта күдіктінің жеке басы анықталып, тиісті тергеу амалдары жүргізілуде. ІІМ өкілдері көрінеу жалған терроризм актісі туралы хабарлағаны үшін қылмыстық жауапкершілік көзделгенін ескертеді.
Мұндай әрекеттер қоғамда дүрбелең туғызып, азаматтардың алаңдаушылығын арттырады және заң аясында ауыр салдарға әкеледі.