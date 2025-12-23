#Халық заңгері
Оқиғалар

Қарағандыда оқушыларға бағытталған шабуыл туралы ақпараттан кейін полиция мектептердегі күзетті күшейтті

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.12.2025 12:23 Фото: Zakon.kz
Қарағанды қаласында әлеуметтік желілерде қарулы шабуыл жасалатыны туралы ақпарат тарағаннан кейін, оқу орындарының маңында қауіпсіздік шаралары күшейтілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

"КТК" телеарнасының дерегіне сүйенсек, белгісіз тұлғалар Telegram желісінде қаладағы 14 мектепке бірдей шабуыл жасаймыз деген мазмұндағы видеоүндеу таратқан.

Онда бетперде киген адам қолына қару ұстап тұрып сөйлеген. Ол оқушыларды "атып, пышақтап, денелерін қатар-қатар жатқызамыз" деп қорқытқан. Сондай-ақ шамамен 20 адамнан тұратын "террористік топ" бар екенін және Қарағандыдағы 14 мектепке шабуыл жоспарланып отырғанын мәлімдеген. Алғашқы шабуыл қаланың шетінде орналасқан №61 мектептен басталатынын айтқан.

Осыған байланысты мектептерге жедел түрде қосымша күзет қойылып, ғимараттардың маңында полиция қызметкерлерінің тәулік бойғы кезекшілігі ұйымдастырылды.

Полицияның мәліметінше, алдын ала деректер бойынша бұл хабарлама шетел аумағынан жіберілуі мүмкін, ал шабуыл дайындалып жатқаны туралы ақпарат расталған жоқ.

"Қазіргі уақытта аталған ақпаратты таратқан тұлғаларды анықтау және ұстау мақсатында жедел-іздестіру шаралары жүргізілуде. Әлеуметтік желілер мен мессенджерлер арқылы әдейі жалған ақпарат тарату — қылмыстық жауапкершілікке жататын әрекет және ол бас бостандығынан айыруға дейінгі жазаға әкеп соғуы мүмкін", – деді Қарағанды облысы полиция департаментінің ресми өкілі Бақытжан Құдияров.

Бұған дейін қазақстандық тұрғынға қоңырау шалған алаяқ абдырап қалғанын жазғанбыз.

