Қазақстандық тұрғынға қоңырау шалған алаяқ абдырап қалды
Фото: freepik
Астаналық әйелге WhatsApp арқылы қоңырау шалған алаяқ "Сізге сәлемдеме келді" деген айлаға сүйенуге тырысқан, алайда жоспары сәтсіздікке ұшырап, қатты абдырап қалды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бейнежазбада әйел қоңырау шалушы ер адаммен сөйлесіп жатқан сәт көрсетілген. Ол жіберушінің атын нақтылап, барлық төлем, соның ішінде жеткізу ақысын төлегенін айтты.
Алайда әйел жауап ретінде аталған жіберушінің оның әкесі екенін, ол 9 жыл бұрын қайтыс болғанын мәлімдеді.
Қоңырау шалушы бұл ақпараттан кейін таңырқап қалды.
Бейнежазбада: "Алаяқтардың жоспары сәтсіздікке ұшырағаны жазылған".
Пайдаланушылар комментарийде алаяқтардың әрекетіне наразылық білдірді:
- "Меніңше, ол өзі де таң қалды, сәлемдеме кімнен келгенін білгенде"
- "Олардың жанында жан жоқ, тіпті ар-ұжданға шақыру да пайдасыз"
- "Алаяқтардың жаны жоқ"
Қазақстандықтарға бірнеше рет ескертілген: таныс емес нөмірлерден қоңырау шалып, өздерін банк, пошта, коммуналдық қызмет немесе полиция қызметкері ретінде таныстырып, ақша аударуды, SMS-кодтарды немесе жеке деректерді сұрайтын алаяқтарға сенбеу қажет.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript