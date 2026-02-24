Петропавлдық жасөспірім мектепке шабуыл жасалады деген жалған ақпарат таратқан
Оқушы Telegram-арна ашып, онда облыстық мамандандырылған мектеп-интернатқа шабуыл жасалады деген хабарлама жариялаған. Сонымен қатар ол қауіптің алдын алу үшін ақша аударуды талап еткен. Жасөспірім құпия әрекет еткен.
Кейін ол бұл ақпаратты өз атынан аталған мектептің оқушыларына мессенджер арқылы таратып жіберген. Полицейлер "әзілқойды" жедел түрде анықтады. Оның ата-анасына ірі көлемде айыппұл салынбақ.
Петропавл полиция басқармасының мәліметінше, кәмелетке толмаған жасөспірім 2024 жылға дейін осы оқу орнында білім алған. Ол өз әрекетін "әзілдегісі келгенімен" түсіндірген. Қазіргі уақытта тергеу амалдары жүргізіліп жатыр.
ІІМ өкілдері терроризм актісі туралы көрінеу жалған хабарлама таратқаны үшін қылмыстық жауапкершілік қарастырылғанын еске салды.