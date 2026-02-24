#Референдум-2026
Қоғам

Петропавлдық жасөспірім мектепке шабуыл жасалады деген жалған ақпарат таратқан

24.02.2026 19:50
Петропавл полицейлері оқу орындарының біріне қарулы шабуыл жасалатыны туралы жалған ақпарат таратқан жасөспірімді анықтады. Ол "жоспарланған әрекет" туралы мәліметті мессенджер арқылы таратқан, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оқушы Telegram-арна ашып, онда облыстық мамандандырылған мектеп-интернатқа шабуыл жасалады деген хабарлама жариялаған. Сонымен қатар ол қауіптің алдын алу үшін ақша аударуды талап еткен. Жасөспірім құпия әрекет еткен.

Кейін ол бұл ақпаратты өз атынан аталған мектептің оқушыларына мессенджер арқылы таратып жіберген. Полицейлер "әзілқойды" жедел түрде анықтады. Оның ата-анасына ірі көлемде айыппұл салынбақ.

Петропавл полиция басқармасының мәліметінше, кәмелетке толмаған жасөспірім 2024 жылға дейін осы оқу орнында білім алған. Ол өз әрекетін "әзілдегісі келгенімен" түсіндірген. Қазіргі уақытта тергеу амалдары жүргізіліп жатыр.

ІІМ өкілдері терроризм актісі туралы көрінеу жалған хабарлама таратқаны үшін қылмыстық жауапкершілік қарастырылғанын еске салды.

Айдос Қали
