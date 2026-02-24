#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-2°
$
497.33
586.7
6.48
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-2°
$
497.33
586.7
6.48
Қоғам

Олжас Бектенов фермерлерге ауа райы болжамын уақытылы беруді тапсырды

Олжас Бектенов, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.02.2026 15:47 Фото: primeminister.kz
2026 жылғы 24 ақпанда өткен Үкімет отырысында премьер-министр Олжас Бектенов көктемгі дала жұмыстарына дайындық аясында бірқатар тапсырма берді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Оның айтуынша, ауыл шаруашылығы техникасының дайындығы бүгінде шамамен 80%-ды құрайды.

"Жаппай егіс жұмыстары басталғанға дейін бұл көрсеткішті 100%-ға жеткізуді тапсырамын. Сонымен қатар аграршыларды цифрлық шешімдерді кеңінен қолдануға ынталандыру қажет. Цифрлық технологиялар климаттық тәуекелдерді болжауда, өнім көлемін бағалауда, өсімдіктерді қорғау құралдары мен тыңайтқыштарды тиімді пайдалануда маңызды рөл атқарады. Әсіресе су ресурстарын оңтайландыру мақсатында цифрландыру мүмкіндіктеріне ерекше көңіл бөлу керек. Мүдделі мемлекеттік органдарға отандық технологиялық шешімдер мен стартаптарды тартуды қамтамасыз етуді тапсырамын", – деді Бектенов.

Сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігіне Қазақстан Республикасы Цифрлық даму министрлігімен және Бәйтерек холдингімен бірлесіп, жеңілдетілген несиелік қаржыландырудың техникалық рәсімдерін жеңілдетіп, оны толық цифрлық форматқа көшіру тапсырылды.

"Қазақстан Республикасы Экология министрлігі егіс мерзімдерін алдын ала жоспарлау және ауа райы жағдайының өзгерістеріне жедел әрекет ету үшін аграршыларға метеорологиялық болжамдарды уақытылы ұсынуы қажет. Ал облыс әкімдіктері егіс науқаны барысында агроөнеркәсіптік кешеннің жалпы өнім көлемін екі есеге арттыру жөніндегі көрсеткіштердің орындалуын қамтамасыз етуі тиіс", – деп мәлімдеді премьер-министр.

Бұған дейін Қазақстанда көктемгі дала жұмыстарына техника қаншалықты дайын екенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Егіншілер үшін 2026 жылғы егіс науқанына дизель отынының жеңілдетілген бағасы бекітілді
16:44, Бүгін
Егіншілер үшін 2026 жылғы егіс науқанына дизель отынының жеңілдетілген бағасы бекітілді
Олжас Бектенов жеңілдікті дизель отынын үлестіру барысын ерекше бақылауды тапсырды
12:29, 26 наурыз 2024
Олжас Бектенов жеңілдікті дизель отынын үлестіру барысын ерекше бақылауды тапсырды
Салқын ауа райы егін жинау мен астық сапасына әсер етуі мүмкін – Бектенов әкімдіктерге ескерту жасады
13:02, 23 қыркүйек 2025
Салқын ауа райы егін жинау мен астық сапасына әсер етуі мүмкін – Бектенов әкімдіктерге ескерту жасады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
"Иртыш" объявил об аренде 21-летнего воспитанника "Кайрата"
16:54, Бүгін
"Иртыш" объявил об аренде 21-летнего воспитанника "Кайрата"
Шайдоров получил уже вторую квартиру от бизнесмена за триумф на ОИ-2026
16:33, Бүгін
Шайдоров получил уже вторую квартиру от бизнесмена за триумф на ОИ-2026
Олимпийский чемпион дал уникальный совет Михаилу Шайдорову после триумфа в Милане
16:11, Бүгін
Олимпийский чемпион дал уникальный совет Михаилу Шайдорову после триумфа в Милане
В Союзе конькобежцев прокомментировали критику казахстанской судьи на Олимпиаде-2026
16:07, Бүгін
В Союзе конькобежцев прокомментировали критику казахстанской судьи на Олимпиаде-2026
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: