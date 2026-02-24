Олжас Бектенов фермерлерге ауа райы болжамын уақытылы беруді тапсырды
Фото: primeminister.kz
2026 жылғы 24 ақпанда өткен Үкімет отырысында премьер-министр Олжас Бектенов көктемгі дала жұмыстарына дайындық аясында бірқатар тапсырма берді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Оның айтуынша, ауыл шаруашылығы техникасының дайындығы бүгінде шамамен 80%-ды құрайды.
"Жаппай егіс жұмыстары басталғанға дейін бұл көрсеткішті 100%-ға жеткізуді тапсырамын. Сонымен қатар аграршыларды цифрлық шешімдерді кеңінен қолдануға ынталандыру қажет. Цифрлық технологиялар климаттық тәуекелдерді болжауда, өнім көлемін бағалауда, өсімдіктерді қорғау құралдары мен тыңайтқыштарды тиімді пайдалануда маңызды рөл атқарады. Әсіресе су ресурстарын оңтайландыру мақсатында цифрландыру мүмкіндіктеріне ерекше көңіл бөлу керек. Мүдделі мемлекеттік органдарға отандық технологиялық шешімдер мен стартаптарды тартуды қамтамасыз етуді тапсырамын", – деді Бектенов.
Сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігіне Қазақстан Республикасы Цифрлық даму министрлігімен және Бәйтерек холдингімен бірлесіп, жеңілдетілген несиелік қаржыландырудың техникалық рәсімдерін жеңілдетіп, оны толық цифрлық форматқа көшіру тапсырылды.
"Қазақстан Республикасы Экология министрлігі егіс мерзімдерін алдын ала жоспарлау және ауа райы жағдайының өзгерістеріне жедел әрекет ету үшін аграршыларға метеорологиялық болжамдарды уақытылы ұсынуы қажет. Ал облыс әкімдіктері егіс науқаны барысында агроөнеркәсіптік кешеннің жалпы өнім көлемін екі есеге арттыру жөніндегі көрсеткіштердің орындалуын қамтамасыз етуі тиіс", – деп мәлімдеді премьер-министр.
Бұған дейін Қазақстанда көктемгі дала жұмыстарына техника қаншалықты дайын екенін жазғанбыз.
