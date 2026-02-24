#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-2°
$
497.33
586.7
6.48
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-2°
$
497.33
586.7
6.48
Қоғам

Алматыда су және кәріз жүйелеріне заңсыз қосылған коммерциялық нысандар анықталуда

Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, раковина, горячая вода, холодная вода, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.02.2026 16:55 Фото: freepik
Алматы Су мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны тұтынушыларға су және кәріз жүйелерін пайдалану туралы маңызды ескерту жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сату қызметінің инженері хабарлағандай:

"Біз коммерциялық нысандардың су және кәріз жүйелеріне қосылуын тұрақты түрде тексеріп отырамыз. Әрбір құрылысшыға қосылу тәртібі түсіндіріліп, ақпараттық жұмыс жүргізіледі. Егер тексеру барысында заңсыз қосылу анықталса, нысан дереу ажыратылып, заңға сәйкес айтарлықтай қосымша төлемдер салынады".

Мамандар мысал да келтіріп өтті.

"Медеу ауданында автосервис заңсыз қосылғаны анықталды. Қазіргі таңда заңсыз қосылу жойылды. Су беру тоқтатылды. Бизнесті заңды түрде жұмыс істеуге шақырамыз".

Бұған дейін Қазақстанда мемлекеттік активтерді басқарудың бірыңғай жүйесін енгізу жоспарлануда екенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
"Алматы Су" абоненттеріне жағымды жаңалық жеткізді
12:26, 17 қараша 2025
"Алматы Су" абоненттеріне жағымды жаңалық жеткізді
Сумен жабдықтау жүйелерін пайдаланудың жаңа ережелері қабылданды
15:48, 10 қыркүйек 2025
Сумен жабдықтау жүйелерін пайдаланудың жаңа ережелері қабылданды
Алматыда жекеменшік үйлерді алты жыл бойы кәріз суы басып келеді
10:02, 07 қазан 2025
Алматыда жекеменшік үйлерді алты жыл бойы кәріз суы басып келеді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
"Иртыш" объявил об аренде 21-летнего воспитанника "Кайрата"
16:54, Бүгін
"Иртыш" объявил об аренде 21-летнего воспитанника "Кайрата"
Шайдоров получил уже вторую квартиру от бизнесмена за триумф на ОИ-2026
16:33, Бүгін
Шайдоров получил уже вторую квартиру от бизнесмена за триумф на ОИ-2026
Олимпийский чемпион дал уникальный совет Михаилу Шайдорову после триумфа в Милане
16:11, Бүгін
Олимпийский чемпион дал уникальный совет Михаилу Шайдорову после триумфа в Милане
В Союзе конькобежцев прокомментировали критику казахстанской судьи на Олимпиаде-2026
16:07, Бүгін
В Союзе конькобежцев прокомментировали критику казахстанской судьи на Олимпиаде-2026
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: