Алматыда су және кәріз жүйелеріне заңсыз қосылған коммерциялық нысандар анықталуда
Алматы Су мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны тұтынушыларға су және кәріз жүйелерін пайдалану туралы маңызды ескерту жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Сату қызметінің инженері хабарлағандай:
"Біз коммерциялық нысандардың су және кәріз жүйелеріне қосылуын тұрақты түрде тексеріп отырамыз. Әрбір құрылысшыға қосылу тәртібі түсіндіріліп, ақпараттық жұмыс жүргізіледі. Егер тексеру барысында заңсыз қосылу анықталса, нысан дереу ажыратылып, заңға сәйкес айтарлықтай қосымша төлемдер салынады".
Мамандар мысал да келтіріп өтті.
"Медеу ауданында автосервис заңсыз қосылғаны анықталды. Қазіргі таңда заңсыз қосылу жойылды. Су беру тоқтатылды. Бизнесті заңды түрде жұмыс істеуге шақырамыз".
Бұған дейін Қазақстанда мемлекеттік активтерді басқарудың бірыңғай жүйесін енгізу жоспарлануда екенін жазғанбыз.
