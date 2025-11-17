#Халық заңгері
Қоғам

"Алматы Су" абоненттеріне жағымды жаңалық жеткізді

Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, раковина, горячая вода, холодная вода, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.11.2025 12:26 Фото: pexels
"Алматы Су" Мемлекеттік коммуналдық кәсіпорын (МКК)2025 жылдың 17 қарашасында суық су және кәріз қызметтерін тұтынушыларға маңызды ақпарат таратты. Онда суық су бойынша түбіртектерді қашықтан рәсімдеу мүмкіндігі туралы айтылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Олардың мәліметінше, алматылықтар онлайн режимде өз бетімен:

  • тұрғын үйде тіркелген адамдардың санын өзгерте алады;
  • "Алсеко" түбіртегін баспана иесінің атына рәсімдей алады.
"Барлық әрекеттерді коммуналдық кәсіпорындардың кеңсесіне бармай-ақ, ialma.kz порталы арқылы онлайн жасауға болады", – деп мәлімдеді "Алматы Су" МКК баспасөз қызметі.

Бұған дейін мамандар суық су есептегішінің көрсеткіштерін ай сайын 25-іне дейін үш түрлі тәсілмен беруге болатынын хабарлаған еді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
