Қоғам

Астанада полиция пәтер тонаған күдіктіні қолға түсірді

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.02.2026 12:57 Фото: Zakon.kz
Астана қаласындағы Байқоңыр ауданы полиция басқармасына тұрғын үйге заңсыз кіру арқылы жасалған ұрлық фактісі бойынша азаматтан арыз түсті.

Тергеу барысында белгісіз тұлғаның тұрғын үйдің терезесін күшпен ашу арқылы ішке заңсыз кіріп, екі дана қара түсті Asus ноутбугын , сұр түсті Vovola ноутбугын сондай-ақ Redmi Note 11 телефонын ұрлағаны анықталды.

Аталған факті бойынша жәбірленушіге келтірілген материалдық шығын көлемі 1 млн 200 мың теңгені құрады. Сонымен қатар күдіктінің тағы бір эпизод бойынша пластик есікті бұзып кіріп, тұрғын үйден жылытқыш құрылғыны ұрлағаны белгілі болды. Бұл дерек бойынша келтірілген шығын көлемі 15 мың теңгені құрады.

Жүргізілген жедел-іздестіру іс-шаралары нәтижесінде Байқоңыр ауданы полиция басқармасының криминалдық полиция қызметкерлері қызметкерлері күдіктіні анықтап, ұстады.

Аталған фактілер бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексіне сәйкес сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізілуде.

Қазіргі уақытта күдікті Астана қаласы полиция департаментінің уақытша ұстау изоляторына қамауға алынды. Сонымен қатар күдіктінің елорда аумағында бұрын жасалған осыған ұқсас қылмыстарға қатыстылығы тексерілуде.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Астанада полицейлер даяшының сөмкесін ұрлаған күдіктіні қолға түсірді
17:35, 27 мамыр 2024
Астанада полицейлер даяшының сөмкесін ұрлаған күдіктіні қолға түсірді
Қарағанды облысының полицейлері бірнеше пәтер ұрлығына қатысы бар қос күдіктіні қолға түсірді
16:30, 14 сәуір 2023
Қарағанды облысының полицейлері бірнеше пәтер ұрлығына қатысы бар қос күдіктіні қолға түсірді
Астанада танысының телефонын ұрлаған күдікті анықталды
13:55, 19 қаңтар 2024
Астанада танысының телефонын ұрлаған күдікті анықталды
Оқи отырыңыз
Соперница Рыбакиной прокомментировала грядущую потерю очков в рейтинге WTA
13:22, Бүгін
13:22, Бүгін
Соперница Рыбакиной прокомментировала грядущую потерю очков в рейтинге WTA
Лоукостер? "Туран" ожидает передача в частную собственность
13:01, Бүгін
13:01, Бүгін
Лоукостер? "Туран" ожидает передача в частную собственность
Монфис сыграет с обидчиком сборной Казахстана на топ-турнире в Мексике
12:24, Бүгін
12:24, Бүгін
Монфис сыграет с обидчиком сборной Казахстана на топ-турнире в Мексике
Казахстанские конькобежки после триумфа в Европе выступят на чемпионате мира
12:02, Бүгін
12:02, Бүгін
Казахстанские конькобежки после триумфа в Европе выступят на чемпионате мира
