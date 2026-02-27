#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
501.75
591.96
6.52
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
501.75
591.96
6.52
Қоғам

Пойызға кешігіп қалсаңыз да, билет ақшасын қайтаруға болады – не істеу керек

КТЖ, Казахстанские железные дороги, поезд, поезда, вагон, вагоны, ЖД, железнодорожный вокзал, платформа, расписание поездов, скоростной поезд, Тальго, пассажиры, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.02.2026 11:37 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Пойызға кешігіп қалу – кейбір жолаушылардың уақыт сайын кездесетін жағымсыз жағдайы. "Жолаушылар тасымалы" АҚ жолаушыларға пойызға кешігіп қалған жағдайда не істеу керегін еске салды, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 27 ақпанда ҚТЖ Telegram-арнасында жолаушыларға арналған нұсқаулық жарияланды:

"Бірінші қадам – вокзалдағы билет кассасына барып, кассирге жағдайды хабарлау. Егер жолаушы пойызға кешігіп қалса, билет құнының бір бөлігін қайтаруға болады. Алайда бұл әрекетті билетте көрсетілген станциядан пойыз шыққаннан кейін бір сағат ішінде жасау қажет".

Қайтарым алу үшін жеке куәлік пен билет көрсету керек. Кассир қажетті құжаттарды рәсімдеп, орын бар болса, келесі пойызға отырғызу нұсқаларын ұсынады.

Билет ақшасын қайтару сомасы мен мерзімі – "Жолаушылар, жүк және пошталық жіберілімдерді теміржол көлігімен тасымалдау ережелерінде" көрсетілген.

Мұндай жағдайда жолаушыларға қосымша ақпарат алу үшін 1433 нөмірі арқылы операторға хабарласу немесе вокзал анықтамасына жүгіну ұсынылады.

"Ұқсас жағдайларды болдырмау үшін вокзалға алдын ала келу қажет", – деп ескертті "Жолаушылар тасымалы" АҚ.

Сондай-ақ, пойызда қатаң тыйым салынған әрекеттерді мына жерден білуге болады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Жер сілкінісі кезінде істелуі керек қарапайым 10 әрекет
22:29, 05 сәуір 2023
Жер сілкінісі кезінде істелуі керек қарапайым 10 әрекет
Қазақстанда пойыздар нелікен кешігіп келеді
15:13, 23 мамыр 2024
Қазақстанда пойыздар нелікен кешігіп келеді
Жолаушының пойызда жағдайы нашарласа, не істеу керек - маңызды нұсқаулық
12:56, 13 ақпан 2026
Жолаушының пойызда жағдайы нашарласа, не істеу керек - маңызды нұсқаулық
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Илия Топурия дал согласие на поединок с Арманом Царукяном
13:16, Бүгін
Илия Топурия дал согласие на поединок с Арманом Царукяном
Казахстан проиграл Узбекистану и стал обладателем "бронзы" чемпионата Азии
12:57, Бүгін
Казахстан проиграл Узбекистану и стал обладателем "бронзы" чемпионата Азии
Казахстан узнал своё место в таблице коэффициентов УЕФА
12:38, Бүгін
Казахстан узнал своё место в таблице коэффициентов УЕФА
Дзюдоист из Казахстана проиграл узбеку в первой же схватке в Ташкенте
12:24, Бүгін
Дзюдоист из Казахстана проиграл узбеку в первой же схватке в Ташкенте
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: