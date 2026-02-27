#Референдум-2026
Қоғам

-41°С. Сенбіде еліміздің екі өңірінде қатты аяз болатыны болжанады

Қырау, аяз, ауа райы болжамы, 28 ақпан, Қазақстан, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.02.2026 17:48 Сурет: pexels
Синоптиктер Қазақстан бойынша алдағы сенбі, 2026 жылғы 28 ақпанға арналған ауа райының синоптикалық жағдайы мен қауіпті құбылыстарының болжамын ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Қазгидромет" РМК-ның деректері бойынша, еліміздің екі өңірінде түнде қатты аяз болады деп күтіледі:

  • -35°С дейін: Қарағанды облысының солтүстік-шығысында;
  • -41°С дейін: Шығыс Қазақстан облысының солтүстігінде.
"Атмосфералық фронтальды бөліктердің жылжуына байланысты Қазақстанның басым бөлігінде тұрақсыз ауа райы күтіледі: жауын-шашын болады, негізінен қар жауады, түнде оңтүстік-шығыста қалың қар жауады", делінген болжамда.

Гидрометеорологиялық орталық республикамыздың басым бөлігінде жаяу бұрқасын жүретінін, тұман түсіп, секундына 15-20 метр жылдамдықпен жел соғатынын, оңтүстік-шығыста соққан желдің екпіні 25 м/с дейін жететіні, оңтүстік өңірлерде көктайғақ болатыны болжанады.

Бұған дейін синоптиктер 28 ақпанда Алматыда қолайсыз ауа райының болуына байланысты дауылды ескерту жариялаған болатын.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
