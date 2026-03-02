Астанада 8 млрд теңгелік тұрғын үй алаяқтығы: пәтерлер екі рет сатылған
2026 жылғы 2 наурызда қалалық прокуратураның баспасөз қызметі хабарлағандай, құрылыс компаниясының қызметкерлері сенгіш сатып алушыларды алдаумен бір және сол пәтерлерді екі рет сатқан.
Сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысында күдікті тұлғалар құрылыс компаниясының қызметкерлері бола отырып, "Qyran" тұрғын үй кешенінің пәтерлерін екі рет сату арқылы адал азаматтарды алдағаны анықталды.
Қызметкерлер "International Invest Company IIC" ЖШС-нің атынан азаматтарға жылжымайтын мүлікті сату сылтауымен жылжымайтын мүлікті сату құқығын растайтын макеттер, техникалық паспорттар мен құжаттарды көрсеткен.
Азаматтарға пәтерлерді, тұрғын емес үй-жайларды және тұрақ орындарын нарықтық құнынан төмен бағамен сатып алу ұсынылған.
Сатып алу-сату шарттарын жасасудың орнына күдіктілер мемлекеттік тіркеуге жатпайтын брондау шарттарын, кепілге беру туралы келісімдерді, алдын ала шарттарды ресімдеген.
Алданған сатып алушылар күдіктілердің жеке шоттарына ақшаны аудару арқылы және қолма-қол ақшамен төлем жасаған.
Компания қызметкерлерінің қылмыстық әрекеттерінің нәтижесінде келтірілген шығынның мөлшері 8 млрд теңгеден асты.
Соттың санкциясымен жалпы сомасы 7,4 млрд теңгені құрайтын жылжымайтын және жылжымалы мүлікке тыйым салынды.
Үш күдіктіге қатысты "қамауда ұстау" түріндегі бұлтартпау шарасы, төртіншісіне "кепіл" қолданылды. Қылмыстық іс мәні бойынша қарау үшін сотқа жіберілді.
Айта кетейік, осыған ұқсас жағдайда Ақтөбеде бұрынғы аудандық мәслихат төрағасы мен құрылыс бөлімінің экс-басшысы тұрмысы төмен азаматтарға арналған тұрғын үй алаяқтығы үшін сотталуда.