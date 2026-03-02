#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
497.56
586.92
6.44
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
497.56
586.92
6.44
Қоғам

Астанада 8 млрд теңгелік тұрғын үй алаяқтығы: пәтерлер екі рет сатылған

Дом, жилье, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда квартиры, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.03.2026 10:12 Фото: freepik
Астанадағы "Qyran" тұрғын үй кешеніндегі пәтерлерді бір мезгілде екі рет сатқан тұрғын үй алаяқтығы бойынша қылмыстық іс сотқа жолданды, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 2 наурызда қалалық прокуратураның баспасөз қызметі хабарлағандай, құрылыс компаниясының қызметкерлері сенгіш сатып алушыларды алдаумен бір және сол пәтерлерді екі рет сатқан.

Сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысында күдікті тұлғалар құрылыс компаниясының қызметкерлері бола отырып, "Qyran" тұрғын үй кешенінің пәтерлерін екі рет сату арқылы адал азаматтарды алдағаны анықталды.

Қызметкерлер "International Invest Company IIC" ЖШС-нің атынан азаматтарға жылжымайтын мүлікті сату сылтауымен жылжымайтын мүлікті сату құқығын растайтын макеттер, техникалық паспорттар мен құжаттарды көрсеткен.

Азаматтарға пәтерлерді, тұрғын емес үй-жайларды және тұрақ орындарын нарықтық құнынан төмен бағамен сатып алу ұсынылған.

Сатып алу-сату шарттарын жасасудың орнына күдіктілер мемлекеттік тіркеуге жатпайтын брондау шарттарын, кепілге беру туралы келісімдерді, алдын ала шарттарды ресімдеген.

Алданған сатып алушылар күдіктілердің жеке шоттарына ақшаны аудару арқылы және қолма-қол ақшамен төлем жасаған.

Компания қызметкерлерінің қылмыстық әрекеттерінің нәтижесінде келтірілген шығынның мөлшері 8 млрд теңгеден асты.

Соттың санкциясымен жалпы сомасы 7,4 млрд теңгені құрайтын жылжымайтын және жылжымалы мүлікке тыйым салынды.

Үш күдіктіге қатысты "қамауда ұстау" түріндегі бұлтартпау шарасы, төртіншісіне "кепіл" қолданылды. Қылмыстық іс мәні бойынша қарау үшін сотқа жіберілді.

Айта кетейік, осыған ұқсас жағдайда Ақтөбеде бұрынғы аудандық мәслихат төрағасы мен құрылыс бөлімінің экс-басшысы тұрмысы төмен азаматтарға арналған тұрғын үй алаяқтығы үшін сотталуда.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Жарты миллиард теңге қалтаға кетті: Астанада беделді мектептің директоры мен бухгалтері сотталды
15:04, Бүгін
Жарты миллиард теңге қалтаға кетті: Астанада беделді мектептің директоры мен бухгалтері сотталды
Астанада "Qyran" ТҮК бойынша 7,9 млрд теңгелік алаяқтық схемасы әшкереленді
09:35, 01 желтоқсан 2025
Астанада "Qyran" ТҮК бойынша 7,9 млрд теңгелік алаяқтық схемасы әшкереленді
Қазақстанда құрылыс компаниясы рұқсатсыз және кепілдіксіз пәтерлер сатқан
09:22, 06 тамыз 2025
Қазақстанда құрылыс компаниясы рұқсатсыз және кепілдіксіз пәтерлер сатқан
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Бывший чемпион UFC "анонсировал" бой с Хамзатом Чимаевым
15:22, Бүгін
Бывший чемпион UFC "анонсировал" бой с Хамзатом Чимаевым
Джон Джонс ведёт переговоры о бое на UFC в Белом доме
14:44, Бүгін
Джон Джонс ведёт переговоры о бое на UFC в Белом доме
Даниил Медведев высказался о победе на топ-турнире в Дубае
14:18, Бүгін
Даниил Медведев высказался о победе на топ-турнире в Дубае
"Кызылжар" обновил логотип клуба
13:47, Бүгін
"Кызылжар" обновил логотип клуба
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: