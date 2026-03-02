#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
497.56
586.92
6.44
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
497.56
586.92
6.44
Қоғам

Қиын өмірлік жағдайдағы адамдармен жұмыс істеу ережелері жаңартылды

Безработица, банкрот, банкротство, должник, неплатежеспособный, неплатежеспособность, задолженность, безработный, попрошайничество, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.03.2026 10:26 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Қазақстанда 2026 жылғы 24 ақпанда Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі қиын өмірлік жағдайда тұрған адамдар мен отбасыларға кешенді қолдау көрсету және мемлекеттік органдардың үйлестіру жұмысы ережелеріне түзетулер енгізді.

Енді ережелер жаңа редакцияда ұсынылған.

Жаңа ережелер мемлекеттік органдардың білім беру, денсаулық сақтау, еңбекпен қамту, әлеуметтік қорғау, спорт, мәдениет, туризм, қоғамдық даму, отбасылық саясат, тұрғын үй қатынастары, жастар саясаты, ішкі саясат және ішкі істер салаларындағы үйлестіруін қамтамасыз етуге бағытталған. Олар қиын өмірлік жағдайда тұрған адамдар мен отбасыларды анықтау сәтінен бастап оларға құқықтық қорғау, профилактикалық шаралар және кешенді қолдау көрсетуге арналған.

Ведомствааралық үйлестірудің негізгі міндеттері:

  • Қиын өмірлік жағдайда тұрған адамдар мен отбасыларға олардың кепілдік құқықтары, мемлекеттік қолдау шаралары және оларды алу жолдары туралы сенімді әрі өз уақытында ақпарат беру;
  • Документ айналымын оңтайландыру және стандарттау арқылы қиын өмірлік жағдайда тұрған адамдар мен отбасылардың жағдайынан шығу процесін тиімді бақылау;
  • Қызмет көрсету сапасы мен үйлесімділікті қамтамасыз ету;
  • Барлық деңгейдегі мемлекеттік органдар мен ұйымдардың қатысуымен жеке жұмыс жоспарының орындалуын есепке алу;
  • Кәсіби стандарттарға сәйкес әлеуметтік жұмыс технологияларын қолдану арқылы қызмет алушылардың тұрақтылығын қалыптастыру;
  • Қиын өмірлік жағдайда тұрған адамдар мен отбасыларды жеке жұмыс жоспарында көрсетілген іс-шараларға белсенді тарту;
  • Құқық бұзушылықтар, виктимизация және әлеуметтік қауіп-қатерді азайту;
  • "Цифрлық үкімет" шлюзі арқылы мемлекеттік органдардың цифрлық жүйелерімен, соның ішінде Әділет министрлігінің орындаушы органдарының автоматтандырылған жүйесімен деректер алмасуды қамтамасыз ету.

Мемлекеттік органдар мен ұйымдардың міндеттері:

  • Орталық қабылдаған жеке жұмыс жоспарын заңнамамен белгіленген мерзімде орындауды қамтамасыз ету;
  • Қиын өмірлік жағдайда тұрған адамдар мен отбасыларды жеке жұмыс жоспарына сәйкес іс-шараларға белсенді қатыстыру, олардың әлеуетін дамыту. Егер отбасыда бала болса, оның қажеттілігін және мүддесін бірінші кезекте ескеру;
  • Жеке жұмыс жоспарын іске асыру кезінде ақпараттың құпиялылығын сақтау;
  • Мемлекеттік қолдау шараларын кезең-кезеңімен және бірізділікті сақтай отырып жүргізу;
  • Ведомствааралық үйлестіру сапасы мен тиімділігін тұрақты бақылау;
  • Құқық бұзушылықтар мен зорлық-зомбылықтың алдын алу шараларына қатысу, өз құзыреті шеңберінде.

Сонымен қатар, мемлекеттік органдардың құзыреті шеңберінде қиын өмірлік жағдайда тұрған адамдар мен отбасылармен жұмыс істеуді үйлестіру тәртібі бекітілді.

Жеке жұмыс жоспары әлеуметтік қалпына келтіру, бейімдеу, қайта қиын өмірлік жағдайға түсу қаупін азайту, сондай-ақ құқық бұзушылық қаупін төмендетуге бағытталған іс-шараларды қамтиды.

Бұйрық 2026 жылғы 10 наурыздан бастап күшіне енеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Музейлер мен кітапханаларға "Ұлттық" мәртебесін беру ережесі жаңартылды
10:37, Бүгін
Музейлер мен кітапханаларға "Ұлттық" мәртебесін беру ережесі жаңартылды
Мемлекет қиын өмірлік жағдайға тап болғандарға қалай көмектеседі
14:40, 03 маусым 2024
Мемлекет қиын өмірлік жағдайға тап болғандарға қалай көмектеседі
Қазақстан билігі өмірлік қиын жағдайға тап болған отбасыларға қалай көмектеседі
11:32, 17 қыркүйек 2024
Қазақстан билігі өмірлік қиын жағдайға тап болған отбасыларға қалай көмектеседі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Бывший чемпион UFC "анонсировал" бой с Хамзатом Чимаевым
15:22, Бүгін
Бывший чемпион UFC "анонсировал" бой с Хамзатом Чимаевым
Джон Джонс ведёт переговоры о бое на UFC в Белом доме
14:44, Бүгін
Джон Джонс ведёт переговоры о бое на UFC в Белом доме
Даниил Медведев высказался о победе на топ-турнире в Дубае
14:18, Бүгін
Даниил Медведев высказался о победе на топ-турнире в Дубае
"Кызылжар" обновил логотип клуба
13:47, Бүгін
"Кызылжар" обновил логотип клуба
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: