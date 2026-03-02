Қиын өмірлік жағдайдағы адамдармен жұмыс істеу ережелері жаңартылды
Енді ережелер жаңа редакцияда ұсынылған.
Жаңа ережелер мемлекеттік органдардың білім беру, денсаулық сақтау, еңбекпен қамту, әлеуметтік қорғау, спорт, мәдениет, туризм, қоғамдық даму, отбасылық саясат, тұрғын үй қатынастары, жастар саясаты, ішкі саясат және ішкі істер салаларындағы үйлестіруін қамтамасыз етуге бағытталған. Олар қиын өмірлік жағдайда тұрған адамдар мен отбасыларды анықтау сәтінен бастап оларға құқықтық қорғау, профилактикалық шаралар және кешенді қолдау көрсетуге арналған.
Ведомствааралық үйлестірудің негізгі міндеттері:
- Қиын өмірлік жағдайда тұрған адамдар мен отбасыларға олардың кепілдік құқықтары, мемлекеттік қолдау шаралары және оларды алу жолдары туралы сенімді әрі өз уақытында ақпарат беру;
- Документ айналымын оңтайландыру және стандарттау арқылы қиын өмірлік жағдайда тұрған адамдар мен отбасылардың жағдайынан шығу процесін тиімді бақылау;
- Қызмет көрсету сапасы мен үйлесімділікті қамтамасыз ету;
- Барлық деңгейдегі мемлекеттік органдар мен ұйымдардың қатысуымен жеке жұмыс жоспарының орындалуын есепке алу;
- Кәсіби стандарттарға сәйкес әлеуметтік жұмыс технологияларын қолдану арқылы қызмет алушылардың тұрақтылығын қалыптастыру;
- Қиын өмірлік жағдайда тұрған адамдар мен отбасыларды жеке жұмыс жоспарында көрсетілген іс-шараларға белсенді тарту;
- Құқық бұзушылықтар, виктимизация және әлеуметтік қауіп-қатерді азайту;
- "Цифрлық үкімет" шлюзі арқылы мемлекеттік органдардың цифрлық жүйелерімен, соның ішінде Әділет министрлігінің орындаушы органдарының автоматтандырылған жүйесімен деректер алмасуды қамтамасыз ету.
Мемлекеттік органдар мен ұйымдардың міндеттері:
- Орталық қабылдаған жеке жұмыс жоспарын заңнамамен белгіленген мерзімде орындауды қамтамасыз ету;
- Қиын өмірлік жағдайда тұрған адамдар мен отбасыларды жеке жұмыс жоспарына сәйкес іс-шараларға белсенді қатыстыру, олардың әлеуетін дамыту. Егер отбасыда бала болса, оның қажеттілігін және мүддесін бірінші кезекте ескеру;
- Жеке жұмыс жоспарын іске асыру кезінде ақпараттың құпиялылығын сақтау;
- Мемлекеттік қолдау шараларын кезең-кезеңімен және бірізділікті сақтай отырып жүргізу;
- Ведомствааралық үйлестіру сапасы мен тиімділігін тұрақты бақылау;
- Құқық бұзушылықтар мен зорлық-зомбылықтың алдын алу шараларына қатысу, өз құзыреті шеңберінде.
Сонымен қатар, мемлекеттік органдардың құзыреті шеңберінде қиын өмірлік жағдайда тұрған адамдар мен отбасылармен жұмыс істеуді үйлестіру тәртібі бекітілді.
Жеке жұмыс жоспары әлеуметтік қалпына келтіру, бейімдеу, қайта қиын өмірлік жағдайға түсу қаупін азайту, сондай-ақ құқық бұзушылық қаупін төмендетуге бағытталған іс-шараларды қамтиды.
Бұйрық 2026 жылғы 10 наурыздан бастап күшіне енеді.