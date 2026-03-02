Музейлер мен кітапханаларға "Ұлттық" мәртебесін беру ережесі жаңартылды
Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 2026 жылғы 24 ақпанда "Ұлттық" мәртебесін мемлекеттік мәдени ұйымдарға беру ережесі мен шарттарына түзетулер енгізу туралы жарлыққа қол қойды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Енді "Ұлттық" мәртебесі мемлекеттік мәдени ұйымдарға, сондай-ақ мәдениет саласында ерекше мемлекеттік және қоғамдық маңызы бар жеке кәсіби көркемдік және шығармашылық ұжымдарға беріледі. Мұндай ұйымдар келесі талаптарға сәйкес болуы тиіс:
Музейлер:
- тұрақты және тиімді қызметін кемінде 25 жыл бойы жүргізуі немесе республикалық меншікке тіркелген және астанада орналасқан болса — кемінде 10 жыл;
- қызметінде инновацияларды енгізіп, кәсібилік пен жұмыс сапасын арттыру;
- жеке, бөлек тұрған ғимараты болуы;
- халықаралық бағдарламалар мен жобаларға қатысу;
- музей қорының кемінде 10%-ы ұлттық мәдени мұраға жататын мәдени құндылықтардан тұруы.
Кітапханалар:
- тұрақты және тиімді қызметін кемінде 25 жыл бойы жүргізуі;
- қызметінде инновацияларды енгізіп, кәсібилік пен жұмыс сапасын арттыру;
- жеке, бөлек тұрған ғимараты болуы;
- халықаралық бағдарламалар мен жобаларға қатысу;
- кітапхана қорының құрамында сирек қолжазбалар, көне кітаптар, құжаттар мен басылымдар болуы, олардың кемінде 10%-ы ұлттық мәдени мұраға жатуы.
Жарлық 2026 жылғы 10 наурыздан бастап күшіне енеді.
