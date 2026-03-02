#Референдум-2026
Қоғам

Музейлер мен кітапханаларға "Ұлттық" мәртебесін беру ережесі жаңартылды

Музей народных музыкальных инструментов им. Ыхласа, музей музыкальных инструментов, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.03.2026 10:37 Фото: Zakon.kz
Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 2026 жылғы 24 ақпанда "Ұлттық" мәртебесін мемлекеттік мәдени ұйымдарға беру ережесі мен шарттарына түзетулер енгізу туралы жарлыққа қол қойды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Енді "Ұлттық" мәртебесі мемлекеттік мәдени ұйымдарға, сондай-ақ мәдениет саласында ерекше мемлекеттік және қоғамдық маңызы бар жеке кәсіби көркемдік және шығармашылық ұжымдарға беріледі. Мұндай ұйымдар келесі талаптарға сәйкес болуы тиіс:

Музейлер:

  • тұрақты және тиімді қызметін кемінде 25 жыл бойы жүргізуі немесе республикалық меншікке тіркелген және астанада орналасқан болса — кемінде 10 жыл;
  • қызметінде инновацияларды енгізіп, кәсібилік пен жұмыс сапасын арттыру;
  • жеке, бөлек тұрған ғимараты болуы;
  • халықаралық бағдарламалар мен жобаларға қатысу;
  • музей қорының кемінде 10%-ы ұлттық мәдени мұраға жататын мәдени құндылықтардан тұруы.

Кітапханалар:

  • тұрақты және тиімді қызметін кемінде 25 жыл бойы жүргізуі;
  • қызметінде инновацияларды енгізіп, кәсібилік пен жұмыс сапасын арттыру;
  • жеке, бөлек тұрған ғимараты болуы;
  • халықаралық бағдарламалар мен жобаларға қатысу;
  • кітапхана қорының құрамында сирек қолжазбалар, көне кітаптар, құжаттар мен басылымдар болуы, олардың кемінде 10%-ы ұлттық мәдени мұраға жатуы.

Жарлық 2026 жылғы 10 наурыздан бастап күшіне енеді.

Оқи отырыңыз
Адвокаттар мен нотариустарға қойылатын талаптар жаңартылды
11:38, Бүгін
Адвокаттар мен нотариустарға қойылатын талаптар жаңартылды
Президент Ұлттық қауіпсіздік комитетінің міндеттері мен функцияларын кеңейтті
11:43, 13 ақпан 2026
Президент Ұлттық қауіпсіздік комитетінің міндеттері мен функцияларын кеңейтті
Қасым-Жомарт Тоқаев мемлекеттік органдардың міндеттерін кеңейтті
12:25, 29 қаңтар 2026
Қасым-Жомарт Тоқаев мемлекеттік органдардың міндеттерін кеңейтті
